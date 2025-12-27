台灣深夜7.0地震 日本遊客嚇壞

▲台灣27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，日本沖繩宮古島等地區一度發布海嘯預報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

[NOWnews今日新聞] 台灣27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，不僅全台劇烈搖晃有感，日本沖繩的石垣島、與那國島等地也出現搖晃。不少剛好在台灣旅遊的日本旅客更發文直呼「超嚇人」。

台灣發生地震之後，鄰近的沖繩列島也感受得到晃動。據日本氣象廳資料，沖繩縣與那國島、石垣島、竹富島測得最大震度3級；至於宮古島、多良間島一帶則為震度1級。日本首相官邸當下透過社群平台X（舊稱推特）等提醒西南諸島（沖繩縣與那國島、西表島、石垣島）居民留意餘震。

在地震發生後，日本氣象廳針對宮古島、八重山地區發布了海嘯預報，海面將出現些許變動，但無需擔心危害。雖然預測波高不足20公分，但沿岸作業者與戲水民眾仍應維持警覺。目前日本氣象廳發布的海嘯預報已經解除。

地震發生當下，有不少在台灣旅遊的日本遊客，紛紛在社群平台上發文表示：「聽到沒聽過的台灣版緊急地震警報音，下一秒就開始搖」、「超級恐怖的」、「很慶幸即使拿海外手機，也能收到緊急地震警報」，也有在飯店的日本遊客直呼：「衣架都被搖到喀啦喀啦作響」。

