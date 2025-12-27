台灣深夜7.0強震！日本沖繩有感「3地區」3級震度 在東京台灣人也嚇壞

記者簡浩正／台北報導

晚間地震，搭車旅客也有感。（圖／翻攝自Threads @_______.hsu、翻攝畫面）

27日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，劇烈搖晃瞬間驚醒無數正進入夢鄉的民眾。除了台灣以外，日本沖繩縣也同樣出現3級震度；而在東京，同樣也有民眾感受到搖晃。

今日深夜台灣的地震，由於震幅巨大且全台有感，PTT、Threads及Facebook等社群平台在短短數分鐘內湧入爆量討論，不少網友餘悸猶存，紛紛驚呼：「這是繼921後體感最明顯的一次！」

根據中央氣象署測報資料，這起強震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，震源深度為72.8公里，屬於中層地震。此次震災影響範圍極廣，全台多達17個縣市最大震度皆達4級。許多網友描述，震響發生時先是感受到明顯的「上下彈跳」，隨後緊接而來的是持續且劇烈的「左右晃動」，強大的能量釋放讓房屋發出陣陣聲響，不少在睡夢中的民眾更是驚慌起身找掩護。

在東京的民眾王先生表示，他剛剛也感受到輕微晃動，立刻打開電視也看到新聞台在播放緊急地震速報。（圖／民眾提供）

除了台灣以外，據悉日本沖繩縣的石垣島、竹富町黑島及沖繩縣與那國島也同樣出現3級震度。而遠在日本東京地區，也感受到地震威力，住在上野的台灣民眾王先生告訴《三立新聞網》，他剛剛也感受到輕微晃動，立刻打開電視也看到新聞台在播放緊急地震速報，原來除了台灣以外，八重山也有感。而她也馬上傳訊關心在台灣彰化的家人，好在親友都平安。

根據日本氣象單位報導，這起地震可能導致日本沿岸出現輕微海面變動，不過無造成災害之虞。

