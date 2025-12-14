台灣深層地熱潛力 地下4000M達150°C

去年(2024)10月，中研院和中油合作，在宜蘭員山建造全台第一座「深層地熱探測井」，並進行鑽探作業。而這幾天中研院發表了鑽探成果，他們成功往下深鑽將近4公里的深度，並發現了熱源所在。現在研究員也期盼盡速啟動計畫的下一步，逐步打造地熱發電廠。

中研院地球所研究員 李建成：「在宜蘭的地方，宜蘭應該很多地方也有(地熱)，地表上面也有溫泉，礁溪溫泉 蘇澳冷泉等，所以宜蘭整個這個地方是熱的。」

逐步探勘，找出台灣最適合發展地熱發電的位置。中研院和中油合作，打造全台第一座深層的地熱探測井，就位在宜蘭員山，下探將近4公里，有了驚人的發現。

中研院地球所研究員 李建成：「很可惜這個井沒有辦法再往下鑽，有一些安全上的考量，如果按照最後，溫度上升的趨勢來看，事實上我們可以樂觀地評估，在4200公尺深，或4300尺深的時候，它就可以達到190℃，甚至200℃。」

中研院永續科學中心執行秘書 陳于高：「下一步我們可能要去更多的鑽探，更精細的地表調查，不管是用地球物理的，還是地質的方法，我們目標是要搞清楚，它到底有多大，它的幾何型態是怎麼樣，有了這樣的資訊之後，開發電廠才有比較好的依據。」

首次下鑽並沒有無功而返，已經確定下方就有熱源。雖然地熱是乾淨且亟待開發的再生能源，但這樣的鑽探計畫本身，會不會破壞環境呢？

中研院永續科學中心執行秘書 陳于高：「鑽井本身有很多的規範，汙染的部分是可以降到，所謂的最低 就是它可以控制的，對於附近的鄰里來講，可能也會有一些噪音，噪音我們也是用特別的隔音牆，做長期的遮蔽。」

以地質來看，蘭陽平原、台北大屯火山、花東縱谷和中央山脈，是台灣最具地熱發展潛力的四大區域，目前首要目標，就是要理解哪裡有熱源、熱源有多大，以及開發的可行性。

中研院地球所研究員 李建成：「現在的資料看起來，我們離真正的深熱源，似乎只有一牆之隔，我們原來估計有一個熱液上湧，在員山紅柴林這地方，所以會有比較好的熱，也是從地質上面來推測，它有一兩條斷層帶，這些斷層帶會讓熱液，從比較深的地方，岩漿傳來深的地方的熱液，可以往上湧。」

台灣多斷層，導致地熱前景看來不錯。以宜蘭員山的探測結果，為後續的地熱能源開發，開啟新的里程碑，專家也說，希望未來在2030年，能夠做到預測2050台灣有多少地熱可以用來發電。

