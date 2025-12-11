台灣混凝土學會年會聚焦低碳永續及智慧製造 張善政：台灣工程技術具世界級水準
桃園市長張善政今（11）日上午前往中壢區，出席「台灣混凝土學會年會」。張善政表示，桃園正推動多項重大建設，包括捷運工程、鐵路地下化及多項公共工程，未來將積極導入低碳、智慧及高性能混凝土等新技術，提升工程品質與整體城市韌性。市府也將加強與產學界合作，把握技術導入與人才培育契機，讓桃園在城市建設上持續走在前端，打造更安全、永續與創新的建設環境。
張善政指出，混凝土技術自古羅馬火山灰材料的開創應用一路演進，影響人類文明發展，從神殿建築到現代摩天大樓的發展。隨著時代推演，材料科學與工程技術大幅躍進，從過去常見的3000至5000磅力/平方英吋（PSI）強度，到現今萬級PSI的高性能混凝土，都展現出台灣及國際專家在研發上的豐碩成果。近年AI技術已成為材料組成、製程管理與品質監控的重要助力，看見台灣團隊在國際美國混凝土學會（ACI）大會中榮獲多項大獎，包括台大人文館與其他優良工程案例，證明台灣在混凝土施工與技術上已具備世界級水準，市府將會持續導入最新相關技術，穩健推動城市建設發展。
TCI台灣混凝土學會理事長金崇仁表示，今年技術年會以「低碳與智慧製造」為主題，涵蓋26大領域、超過150篇論文，展現台灣在永續材料與智慧化工程上的優異成果。TCI推動CNS標準更新，將混凝土試體由30×15公分改為20×10公分，提高試驗效率與安全性，並引進ACI國際規範，使技術與國際接軌。他指出，低碳材料已成全球趨勢，今年遴選的台大人文館與桃園機場跑道工程亦皆獲ACI國際肯定，顯示台灣混凝土技術的持續精進並逐步在國際舞台上站穩腳跟。
市府補充，此次TCI年會以「低碳永續×AI智造」為主軸，集結JCI日本混凝土學會、ACF亞洲混凝土學會及國內多位工程專家，從材料科學、工程實務到智慧製程與循環經濟，全面探討產業邁向淨零轉型的關鍵方向。現場並有24家廠商展示低碳建材、AI監控、循環再利用等前瞻技術，展現台灣在材料創新、智慧製造與永續工程領域的深厚研發實力。
