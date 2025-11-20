台灣清冠一號受矚目！林口長庚與新加坡SingHealth合作邁向全球

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

台灣中醫躍上國際！林口長庚攜手新加坡打造跨國醫療新典範。 新南向重大突破，台星中醫合作升級、跨國臨床試驗將啟動。（圖／林口長庚醫院提供）

在地緣醫療合作日益重要的時代，台灣中醫再度跨出關鍵一步。林口長庚醫院中醫部黃澤宏教授率領團隊前往新加坡，攜手新加坡保健服務集團（SingHealth），成功完成2025年「新南向中醫藥國際交流計劃」階段性任務，從高層互訪、學術論壇到臨床培訓，一舉將台灣中醫推向國際舞台，建立全新的亞太醫療合作模式。

新南向重大突破！台星中醫合作升級、跨國臨床試驗將啟動

林口長庚醫院中醫部今年承接衛生福利部「新南向中醫藥國際交流計劃」，並與新加坡最大醫療體系 SingHealth 深度合作，在台星中醫藥交流上寫下重要新頁。台灣中醫實證研究獲新加坡肯定，這次合作從多場高規格的互訪交流展開。2025 年 7 月 6 日，黃澤宏教授率領專家團隊前往新加坡，參與由新加坡衛生部主辦的實證醫學大會。

在實證醫學大會上，結合新加坡保健服務集團(SingHealth)旗下樟宜綜合醫院、新加坡中央醫院及盛港綜合醫院等學者，進行一系列以「實證醫學」與「整合醫學」為核心的專題演講，分享台灣中醫藥發展經驗。

台星雙向臨床培訓：打造國際中醫人才基地

台星雙方以「實證醫學」與「整合醫學」為核心發表專題演講，分享中醫臨床研究成果與應用經驗。包括新加坡衛生部麥錫威教授、林詩暉教授、蔡瑞文教授等重量級學者都給予高度肯定，強調台灣中醫在實證研究上的扎實成果，為後續合作奠下重要基礎。為深化台星醫療合作，林口長庚於 2025 年 8 月在台舉辦「新加坡中醫藥臨床培訓工作坊」，提供新加坡臨床人員實務訓練。9 月 14 日，雙方再度聯手召開大型國際中醫藥臨床交流研討會，吸引多國專家參與。

台灣清冠一號受矚目！林口長庚深耕新加坡建立中醫新網絡

研討會中特別展示台灣研發的「清冠一號、清腦一號、醒腦一號」成果，更獲現場熱烈迴響，提升台灣中醫在國際間的能見度。隨著今年階段性任務順利完成，台星合作將全面升級。未來將啟動跨國臨床試驗、擴大合作至新加坡中醫師公會、基層診所與私人醫院，建立更完整的跨國中醫交流網絡。林口長庚中醫部主任黃澤宏表示，與新加坡的密切合作展現台灣中醫的軟實力，也讓台灣的研究成果踏上國際舞台。未來希望透過新南向政策平台，讓中醫臨床實證與國際標準接軌，持續推動台灣中醫走向全球。

從新加坡到台灣！中醫臨床訓練大躍進，亞太學界一致稱讚

台星中醫合作不只是一項醫療交流，更代表台灣在國際醫療領域的前進。從學術到臨床、從研究到制度，林口長庚與新加坡的跨國合作，正為台灣中醫寫下新的國際篇章，也為亞太醫療合作帶來嶄新的可能。這不只是里程碑，更是未來新起點。

