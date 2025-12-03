台灣減碳降低競爭力？彭啓明：不用擔心！九成企業自願減更多、碳費照徵
彭啓明：美國州政府與科技大廠淨零目標未變 台灣2026年碳費照徵、推動台巴碳權合作
川普重返白宮後，美國已再次退出巴黎氣候協定，全球氣候政策面臨重大變數。外界擔憂台灣若持續推動減碳政策，若美國不再推動減碳，台灣持續執行嚴格的碳費與減碳目標，是否會讓產業在國際競爭上處於劣勢？環境部長彭啓明接受Yahoo《風向台灣》專訪時給出明確答案：「我個人認為我們不用太過擔心」，因為美國州政府與ICT科技大廠的淨零目標並未改變，台灣作為供應鏈關鍵角色，減碳反而是維持競爭力的必要條件。他強調2026年5月碳費將如期開徵，台灣2030年減碳28±2％的目標不會修正，並持續推動與巴拉圭的碳權合作。
美企淨零目標未變 台灣是供應鏈關鍵
彭啓明以過往經驗分析，川普總統在上一任時美國就已經退出巴黎氣候協定，「其實我們都有經歷過」。雖然美國官方沒有參與，但美國很多地方政府還是有參與，美國企業也在參與。
彭啓明透露，最近接觸多家美國重量級科技企業，「你用的手機，或者平常上網」的那些公司，都主動來找環境部討論台灣的能源發展與減碳合作。這些企業在台灣都有重大投資，包括IDC機房等，對台灣能源議題高度關切。
「台灣的ICT產業是跟著美國的供應鏈在走，他們需要我們，我們是他們的供應鏈」，彭啓明強調，雖然川普總統「有一點對這個遲疑，甚至反對的態度」，但那是聯邦政府。美國很重要的州政府，或是ICT產業，淨零目標是沒有改變的。「我個人認為我們不用太過擔心，基本上這樣的趨勢是不會有任何改變的。」
他也觀察到，整體國際談判氛圍裡，川普總統確實扮演重要力量，投資信心「有在減緩」，甚至有人質疑「我幹嘛要做ESG」。不過ESG的定義也在演變，除了傳統的環境、社會、治理，現在也有新的ESG概念，包括能源安全、地緣政治等。「全世界其實大家都知道，全球暖化造成的極端氣候只會越來越大，這個趨勢雖然有一點在遲疑當中，但持續往前走的態勢是沒有改變的。」
碳費明年開徵 九成企業自願加嚴
台灣減碳政策不因川普上台而停步。彭啟明說明，碳定價制度是減碳的核心驅動力，「如果沒有排碳有價，就是在做功德」，企業缺乏實質誘因。碳費從2025年1月1日開始計價，2026年5月31日首次繳費，「努力減碳就少繳費」的機制獲得企業支持，許多企業自訂的減碳目標甚至比政府規定更嚴格。
這項政策獲得企業正面回應。彭啓明透露，目前大約九成的企業都願意自己去做減碳，「而且講的減碳目標比國家定的還要來得嚴」。因為企業只要努力減碳，就不用繳那麼多碳費，反而受到很大歡迎。未來碳費之外，還會有碳總量管制的排放交易制度，「兩個制度預計在明年開始就會逐步展開」。
除了碳定價，政府也推動永續長聯盟，要求每個部會都要減碳，現在每個政府、甚至地方政府都有永續長制度，「讓他們必須知道都有責任」。政府會設下一些指標讓他們持續往下動，國營企業要帶頭，「這個就會帶動我們整個減碳的力量」。
台灣減碳有成 連三年達標 亞洲表現僅次日本
談到台灣減碳成績，彭啓明相當有信心。他指出，台灣過去連三年減碳有成，每年大約減2到3%，今年預計也可以達標，「等於說2025年可以減到10%左右」。這次在COP30提出的NDC 3.0（國家自定貢獻），讓國際社會「還蠻訝異的」，因為台灣在疫情期間經濟持續發展，但仍持續在減碳，「國際社會很肯定」。
「如果你問我們的減碳成績好不好，我必須說我們在亞洲應該僅次於日本」，彭啓明說，日本過去比台灣有企圖、比較早做，韓國則在台灣後面一點，「韓國雖然有一個很遠大的減碳目標，可是它過去的排碳量持續在往上走」。相較之下，台灣從2007年達到高峰後就持續往下降。
對於外界質疑的CCPI（氣候變遷績效指標）排名，彭啓明直言那個評比方法學「很主觀」，「從2005年公布到現在20年來，我們台灣幾乎都是陪末座」，現在的名次「還比以前好很多」。他認為應該看更實質的指標，例如全世界有35個國家經濟GDP持續發展、但排碳量持續往下走，「這個就是我們要的」，台灣在這方面表現並不差。
2030減碳目標 彭啓明：「像登月一樣難」
台灣設定的2030年減碳28±2％目標，彭啓明形容是「像登月一樣難」，但強調「登月最後還是成功了」。他說，目前已經減到10%左右，未來還有18±2％要努力，「每一年都是進入一個減碳的深水區，比過去還要更困難」。
不過彭啓明也指出好處是「這個齒輪轉動了，應該速度就會更快」。這個目標「不是一個口號型的，是很認真去算過的」，而且「有一點點難」。太簡單的減碳目標訂了沒意義，太難的就變成口號，「目前這個目標不會大幅度修正，會持續往這個方向走」。
「如果依照現在的工具來看，應該可以達得到，但是要花多少時間跟社會的共識」，彭啓明說，目前社會確實有這樣的共識，「所以我們現在COP30完之後，我們不會修，我們會持續照我們往國際社會提出的目標往前走」。
台巴碳權合作 可能打造「共有森林」
在國際合作方面，台灣與巴拉圭的碳權合作是一大突破。彭啓明透露，今年10月1日巴拉圭環境部長來台簽署MOU，他自己也親自飛到巴拉圭訪問，「坐飛機就要坐了40個小時」，因為巴拉圭在地球的另一端，「如果我們從地底下挖下去，往地球中心穿過去就是巴拉圭」。
巴拉圭的條件相當優越。人口比台灣少很多，但土地是台灣的11倍大，有很大片森林。更重要的是，巴拉圭與巴西合作的水力發電達14GW，「我們台灣整個加起來才20幾GW而已，它一個水庫就14GW」，因此整個國家是RE100，100%使用再生能源。
彭啓明強調，這不是單純「花錢買碳權來贖罪」。台灣可以用優良的減碳技術在巴拉圭合作，例如電動巴士銷售到當地，或是運用台灣的農業、森林技術進行合作開發，「讓它的森林富裕、保育或樹長得更好」，透過這些方式獲得部分碳權。
「說不定有一天未來，我們跟巴拉圭就有一個台灣跟巴拉圭的碳權合作森林，是我們擁有的」，彭啓明描繪未來願景，「或許未來各位可以到巴拉圭去，這個森林是台灣跟巴拉圭的碳權合作森林保育」，保護好森林也能保育當地的美洲豹、大嘴鳥等生態。
他也提到國際競爭，新加坡、韓國、日本都看重巴拉圭市場，「好多國家來搶它」。但台灣與巴拉圭有邦交關係，「我們一定要好好維繫這個好朋友的存在」。
依照巴黎氣候協定，台灣大約有5%的減碳額度可以透過國際合作取得。彭啓明強調，「還是要以台灣為主」，台灣原住民的森林碳權也在同步推動，國際合作是輔助角色。
能源轉型是「重中之重」
能源轉型是減碳能否成功的關鍵。彭啓明坦承，過去一年多再生能源遇到很大亂流，「例如說太陽光電很多人覺得有毒，但事實上是錯誤的資訊」，他希望能從谷底慢慢爬上來。
「全世界的共識還是再生能源要顯著加快」，彭啓明說，能源轉型如果可以推動，「這個是裡面的重中之重，就有機會達到那樣的目的」。目前電力排碳係數正在往越來越低碳的方向前進。
他特別強調RE100的重要性。很多ICT產業、國際企業要求100%使用再生能源，台灣主要的選項包括太陽能、離岸風電等。雖然台灣土地面積小，要大規模發展太陽光電有時會與農地競爭，但其實有更多元的選擇，「應該有更多屋頂型的發電」，或是使用較差的農地、廢棄地，以及漁電共生模式。
「對於我們像台灣這種都要從國外進口能源的國家來說，再生能源是我們確保國家安全最有力的保障」，彭啓明強調，再生能源推動速度快、成本會比較低，這是台灣必須堅持的方向。
COP30觀察：為台灣開了一扇窗
談到剛結束的COP30，彭啓明坦言「很多人感覺跟我一樣，很像這個會議不用開也可以得到那樣的結論」。因為會議在巴西雨林召開，理論上應該把濫砍樹木寫進結論，但沒有；化石燃料議題「反而更倒退一點點」。
雖然整體結果令人失望，但巴黎協定第六條關於國際碳市場的細節，「特別是國與國，或是我們多元的參與，這種減碳開了一扇窗給台灣」。未來台灣可以到土地面積大的地方進行森林種植，或用減碳技術幫助他們，獲得部分碳權，「這個讓台灣開了一點點的小窗，所以我們會積極去推動」。
彭啓明強調，即使面對川普上台、美國退出巴黎協定帶來的不確定性，台灣的減碳路徑不會改變。「全球暖化造成的極端氣候只會越來越大，這個趨勢雖然有一點在遲疑當中，但持續往前走的態勢是沒有改變的。」台灣作為全球ICT供應鏈的關鍵角色，減碳不僅是責任，更是維持競爭力的必要條件。
