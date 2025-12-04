台灣測速密度為日本307倍 警政署半年內通盤檢討
測速照相話題延燒，內政部警政署最新統計，全台共有1809支。立委今揭露，台灣測速照相每千公里就有82.8支，為日本0.27支的307倍，直指台灣測速密度「真的偏高」。也有立委建議中央與地方齊力針對測速照相設置是否妥當啟動通盤檢討。警政署表示，將以工程改善先行，力拚半年內啟動測速設置與調整標準通盤檢討。
民進黨立委林俊憲指出，台灣所有交通違規罰單數量可怕，光六都加國道111年就舉發2071萬件、112年舉發2345萬件、113年舉發2125萬件，平均每輛車每年至少收到一張罰單，這還不包含其他縣市，到底是台灣人愛超速，開車不守規矩？還是本身制度、道路設計有問題。
近來台灣測速照相密度引發熱議，國民黨立委魯明哲表示，測速照相是否為交通安全萬靈丹？根據SCDB測速照相全球統計網資料，台灣所有道路每千公里就有82.8支、日本0.27支、新加坡26.99支，以密集度來講，台灣真的偏高。
魯明哲說，台灣每十萬人道路交通死亡數12.6人、日本2.6人、新加坡1.69人，若死亡率跟著減少，代表是亂世用重典，不過觀察死亡率其實還是滿高，質疑是否密度愈高，安全性愈低。
魯明哲提到，許多駕駛面臨測速陷阱，大大的道路、慢慢的速度，交通部稱車速快若撞行人死亡率高，可理解，不過測速設置數量、速限是否合理皆需再評估，測速照相是希望交通愈來愈好，達到暫時性執法教育目的，但數量卻愈來愈多，與交通教育目的背道而馳，盼交通部與內政部給予地方引導。
國民黨立委廖先翔認為，昔有調查指出一條道路竟只有7至8％民眾行駛合法速度，還要設置測速照相取締違規，訂定不合理限速還取締，多為民眾詬病，交通部具交通安全專業，建議多提供指導。
國民黨立委洪孟楷說，台灣測速被藝人批是國恥，訂定速限要有理由，並評估有無符合實際需求，許多筆直道路速限比駕駛感受低，台灣許多路段在發生事故後，會勘就下修速限，沒科學標準依據支撐，下降後若還有測速，大家就會認為是政府搶錢。
洪孟楷建議，台灣道路愈來愈多、樣態也不同，現行道路設計與測速能否啟動通盤檢討，或列出各縣市測速照相違規前十名，針對排行檢視設置是否合理，若非安全性因素，代表設置本身有瑕疵，應積極檢討，中央是管原則方向，地方是執行單位，別再叫地方自己去看規定，政府是一體的，應合作檢討。
國民黨立委黃健豪則詢問交通部長陳世凱有沒有超速被開單過？陳世凱回應「當然有收過」。黃健豪說，台灣測速密度高，目前改善交通事故原因與超速，看起來兩者間無正向關係，且很多道路速限標準不明確未改善，測速照相反而提升事故機率。
陳世凱說明，執法面為警政署業務，測速設置為地方政府和警察單位負責，有9成以上都是地方裝設，執法是必然要做，但執法包含人力與科技，如何調配並非交通部可決定，交通部也沒權力要求特定路段可否執法，對交通部而言，所有路段都要遵照交通規則走。
陳世凱說，檢視交通事故後有回來覆議者，調查詳細車禍肇因，發現有20％是因為超速，部分寬闊道路速限規定50至60公里，道路管理有時是要防範失誤，盼意外發生時可降低死亡率，行車效率和安全要抓出平衡點，這並不容易。
陳世凱表示，數十年來台灣道路設計與速限規範有其標準，不是憑感覺定，若憑感覺「國家就亂掉了」，公路體系速限部分，已通盤檢討過幾次，盡量合理化，若地方有不合理之處，民眾都可以透過反映管道提出，對於委員督促盼交通部可提醒地方要檢討，另警政署的設置方式，也可再溝通。
警政署統計，全台測速照相共有1809處，設置前三多縣市為新北市251處、台中市214處及屏東縣138處。另統計今年1至10月，取締汽車超速前三高的縣市為台北市30萬620件、桃園市23萬9973件、台中市21萬9515件。
針對未來精進方向，警政署補充說明，現行「取締一般交通違規作業程序」有規定固定測速照相設置原則，後續將邀集各警察機關、地方政府，共同通盤檢討相關規定，包括現在設置標準是易肇事率、易違規率，概念較抽象，將評估朝量化方式檢討，針對大家的疑慮討論修正，檢討成效部分，目前是依取締件數和肇事率定期檢討，將有更明確指標，另汰除測速標準也是可討論方向。
警政署強調，執法是最後手段，將以「交通工程改善先行」為優先，在設置測速前，先確定是否相關工程、會勘都確定已無法透過工程手段改善，再介入執法，近期就會將這些方向給各警察機關調查，結束後會盡速召開會議，盼半年內可做通盤檢討。
