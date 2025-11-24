台灣測速密度高！陳為民轟「國恥」 律師：只有1%進國庫

資深藝人陳為民近日在臉書開轟，曬出一張台灣的測速照相地圖，可見全台測速照相機密度極高，他甚至稱這樣的情況是「國恥」；對此，律師林智群則發文揭露真相，稱超速的罰單收入，只有1%會進到國庫。

陳為民最近在臉書曬出一張台灣測速照相地圖，並砲轟：「跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器、竟然沒有一個民袋（代）發聲。」他質疑，這樣的情況並沒有任何民代出來發聲，直呼：「要不是共犯，就是根本不跟我們生活在一起。」最後更脫口「國恥」二字，字裡行間感受到他的憤憤不平。

不過律師林智群昨天也發文點出真相，他表示，除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的，而這些罰單的收入，75%歸地方政府、24%歸處罰機關，最終只有1%會進到國庫。

