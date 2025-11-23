「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
藝人陳為民除了在演藝圈耕耘多年外，也是為人所知的重機愛好者，曾多次挑戰24小時環島紀錄，並經常透過社群平台與粉絲分享生活。昨（23）日，他在臉書發文，對台灣測速照相設置密度表達不滿，形容其「比軍事基地和監獄還密」，並質疑缺乏民代關注，引發廣大網友共鳴與討論。
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。
他進一步指出，針對交通執法相關爭議事件，包括「深坑那件、花東那件」，部分官員言論被質疑與事實不符。他在文中直言，「這要不是共犯，就是這些民代根本不跟我們生活在一起。國恥。」
貼文發布後，引發網友廣泛留言回應。有網友表示，「測速照相比7-11還多」、「這是創造收入還是在坑殺人民」、「應該可以申請世界紀錄，可能是全球測速照相密度最高的國家」、「這個東西不能講，朝野最有共識的東西」。
