「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民轟：國恥

資深藝人陳為民昨日在臉書貼出一張全台測速照相分布圖，引發網路熱烈討論。這張地圖顯示，除了中央山脈區域較為稀疏外，幾乎整個台灣本島都被密密麻麻的測速照相點覆蓋。

陳為民在貼文中表示，這些測速照相機「跟疾病似的快速增加」，密度甚至比軍事基地和監獄還高，已經從交通管理工具變成賺錢機器。他質疑，面對如此誇張的現象，竟然沒有任何一位民意代表發聲，無論朝野，甚至有意參政者都保持沉默。他形容這種集體失語「像鬼故事一樣」，並直言這些人「要不是共犯，就是根本不跟我們生活在一起」。

陳為民更在文中提及近期的深坑事件與花東事件，指出當中有人公然說謊。他最後以「國恥」兩字作結，表達強烈不滿。這篇貼文迅速獲得超過1.3萬人按讚，引發網友兩極反應。

支持者留言表示，測速照相機密度比便利商店還多，政府只會蓋照相機卻不修路。反對者則認為，只要不違規就不用擔心，守法就沒事。

針對此事，律師林智群今日發文說明實際情況。他指出，除了高速公路的設備外，大部分測速照相機都歸地方政府警察局管轄。關於罰單收入分配，75%歸地方政府、24%歸處罰機關、僅1%繳入國庫。

陳為民本身是重機愛好者，曾騎重機環島高達43次。他表示，台灣測速照相機的密集程度已經到了令人無法忍受的地步，呼籲政府正視民怨，回歸測速照相機維護交通安全的初衷。

