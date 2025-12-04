台灣測速照相密度是「日本307倍」去年光6都+國道就開單2125萬件

記者李育道／台北報導

根據統計，台灣測速照相每1000公里就有82.8支，是日本0.27支的307倍。去（113）年光是六都加上國道警察局共舉發高達2125萬張交通罰單，引起立委質疑是駕駛問題還是制度錯？（示意圖／資料照）

台灣人口密集，地狹人稠，為讓駕駛減速，道路塞滿測速照相機、科技執法設備，根據統計，台灣測速照相每1000公里就有82.8支，是日本0.27支的307倍。去（113）年光是六都加上國道警察局共舉發高達2125萬張交通罰單，平均幾乎「駕駛人人一張」引起立委質疑是駕駛問題還是制度錯？

內政部資料指出，1809處測速照相中，新北市以251處最多，其次為台中市214處、屏東縣138處。立委林俊憲今日在立法院交通委員會指出，僅六都與國道部分，111年至113年分別舉發2071萬件、2345萬件、2125萬件，連三年都超過兩千萬張，，平均每輛車每年至少收到一張罰單，這還不包含其他縣市，「是台灣人愛超速、開車不守規矩？還是本身制度或道路設計有問題」？

廣告 廣告

林俊憲整理統計，僅六都與國道部分，111年至113年分別舉發2071萬件、2345萬件、2125萬件，連三年都超過兩千萬張。（圖／國會頻道）

進一步檢視113年各地舉發情形，國道警察局全年開出464萬張為全台最多；台北市開出300萬張、新北市280萬張，台中市則為219萬張，桃園市181萬張，高雄市166萬張，台南市也有100萬張。林俊憲直言，「台灣罰單數量會不會有點可怕？」

立委魯明哲則表示，台灣測速照相密度在全球偏高，根據國際測速照相資料庫（SCDB），台灣每千公里設有82.8支測速照相機，是新加坡26.99支的3倍，更遠超日本的0.27支，約高出307倍。他直言，在如此高密度設置下，國內A1類交通事故死亡仍偏高，但超速僅排在第24名，應檢討測速設置是否真正改善交通安全。

對此，內政部表示，現行固定式測速照相設備的設置原則，包括易肇事率、易違規率等要件，但標準仍偏抽象。後續將邀集警察機關與地方政府全面檢討，並研擬採更量化的方式訂出明確標準，也不排除汰除部分設備，期望半年內完成通盤檢視。

交通部長陳世凱則回應，測速照相的設置指引可與內政部共同討論，未來會尊重執法單位需求，並進行必要的評估。

更多三立新聞網報導

聖誕節飯店優惠來了！入住送近4000元大餐 這裡有「真人聖誕老公公」

全美幼兒園教中文和台語「害孩子輸在起跑點」家長怒告求償166萬

「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了

全台1809支測速照相！「裝最多3縣市」曝 內政部擬汰除不合理點位

