台灣測速照相比監獄還多！陳為民開轟了：國恥

娛樂中心／綜合報導



為維護民眾的交通行車安全，不少重點路段都設有「測速照相機」，同時也放置告示牌，提醒民眾路過該路段記得減速慢行，不過由於測速照相機的密度實在太高，不時又有警察躲在路邊角落手持測速，讓不少駕駛叫苦連天。對此，知名藝人陳為民就在臉書曬出「台灣測速照相」的分佈圖，開轟「國恥」，網友們也紛紛共鳴喊「比教科書還嚴格」。





陳為民曬「台灣測速照相分佈圖」！驚見「密度比監獄還高」火大開轟了：國恥

台灣測速照相機的密度相當高。（圖／民視新聞網）





陳為民今（23）日透過臉書粉專曬出一張「台灣測速照相」的分佈圖，只見照片中密密麻麻的都是照相機，繞了整整台灣一大圈，幾乎佔了三分之一，甚至就連中央山脈也有設置測速照相機，讓他傻眼寫下「就奇了怪…跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有…」，進一步批評「深坑那件、花東那件…公然說謊！這要不是共犯…就是這些民代根本不跟我們生活在一起」，並在文末寫下「國恥」，可見他有多憤怒。

廣告 廣告

陳為民曬「台灣測速照相分佈圖」！驚見「密度比監獄還高」火大開轟了：國恥

陳為民曬出「台灣測速照相」的分佈圖，照相機，繞了整整台灣一大圈。（圖／翻攝自臉書粉專《浪人幫 - 陳為民》）





文章曝光後，立刻吸引超過7300名網友共鳴，直喊「測速照相機的密度如此，還想發展國旅嗎？」、「測速跟區間不撤，國旅別想翻身」、「台灣騎車開車真的好嚴格，比教科書還嚴格，然後交通跟設計遠比漫畫書還有趣好笑！」、「在台灣開車騎車要很小心一點點壓線也不可以喔，等等你就收到罰單了」、「官逼民反啦」、「結果台灣的交通一點也沒有更安全，真的是笑話國際笑話」。









原文出處：陳為民曬「台灣測速照相分佈圖」！驚見「密度比監獄還高」火大開轟了：國恥

更多民視新聞報導

網紅吃播「遭汽車撞上」！玻璃全碎驚悚瞬間曝光

公車大媽拿拖鞋搧老翁！阿伯「赤腳貼臉狂踹」畫面曝

台灣人騎車超愛穿「1款鞋 」！醫搖頭曝最慘下場

