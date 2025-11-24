台灣測速照相炸量「陳為民怒噴國恥」！鄭運鵬親揭1真相打臉了

政治中心／綜合報導



藝人陳為民昨（23日）在個人臉書PO出一張台灣測速照相地點標記圖，抱怨測速照相機「跟疾病似的快速增加」，說這些「賺錢機器」增加情況，竟然沒有一個民代發聲，而且「朝、野都沒有」讓陳為民批評「國恥」，貼文一出馬上在網路引發討論，除了律師林智群發文揭開超速罰單「地方政府拿75%」真相，民進黨前立法委員、現任台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬也跳出來發聲了。





台灣測速照相炸量「陳為民怒噴民代國恥」！鄭運鵬親揭「1打臉真相」嘆：多觀察

藝人陳為民在臉書怒批台灣測速照相機「如疾病般激增」，並指責朝野民代全都噤聲，是「國恥」。（圖／翻攝自陳為民@臉書）

陳為民23日發文曬出一張台灣測速照相標記圖，照相地點包圍整個台灣，讓陳為民怒批評這些照相機：「跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器」，他點名「民代」抱怨：「竟然沒有一個民袋發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……深坑那件、花東那件……公然說謊！ 」，陳為民更嘆氣：「這要不是共犯... 就是這些民袋根本不跟我們生活在一起。」並評價2字「國恥」。





對此民進黨前立法委員、現任台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬，則在臉書發文揭開設立測速照相背後真相，他解釋最近很多人在談論測速照相太多的問題，他解釋：「其實各地方的測速照相，高比例是居民請民代建議路權機關的，所以在地民代不太反應測速照相機太多的問題。」，這也回應陳為民點名民代「沒發聲」的困惑，鄭運鵬分析這些測速照相的確有很多外地人不熟悉導致容易中招，「但是在地居民應該都已經是長期困擾或者事故，才會這樣要求」，並表示「大家開省道縣道多觀察就會知道為什麼了。」，但鄭運鵬也能理解被開單的心情「抱怨難免啦！」。

林智群解釋：「除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的」。（圖／翻攝自林智群@臉書）

事實上，律師林智群在臉書發文解釋測速「賺錢機器」的罰單進帳流向，「除了高速公路以外，大部份的測速照相機都是地方政府警察局管的」，他繼續解釋：「然後那些罰單，75%歸地方政府、24%歸處罰機關、1%繳國庫。」。

