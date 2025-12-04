台灣測速相機密度高 交通部允與地方通盤檢討

路邊掛起告示牌，提醒開車駕駛附近有測速照相，台灣都會區車流量大，近期被批評道路測速照相密度過高。4日立法院交通委員會，交通部長陳世凱列席，強調設置測速照相位置，權責在地方政府，在野立委則質疑是源頭道路設計問題。

國民黨立委洪孟楷表示，「沒有一個科學的標準跟數據去支撐，為什麼要降為50、降為40，而造成大家認為說政府搶錢。」

交通部長陳世凱則回應，「台灣的道路的設計跟速限的規範，當然有一套標準。」

民進黨立委李昆澤也詢問，「如何確保這些道安改善的目標跟措施能夠落實？」

交通部長陳世凱則回應，「考核跟查核的部分，中央還是會持續來做，雖然說道安3.0之後會有一個區域中心。」

陳世凱強調，道路速限有遵循一定原則；另外關於道路設計，公路體系已經多次檢討，不過也承諾會聯繫地方政府，針對道路設計與測速設置，通盤檢討。

下一代人本交通促進會理事陳翔庭表示，「真正需要減速的路段，不是只有去靠罰單，應該是要更靠我們的交通工程，然後透過罰鍰作為一個財源，把錢用在改善路口的視距，增設無障礙人行道等。」

立委也點出，現行《罰鍰收入分配辦法》，地方政府可以拿到75%額度，僅有其中12%明定應優先支應交通執法與交通安全改善項目，呼籲建立適當監督機制，確保項目支應合理。

交通部公共運輸及監理司科長林采蓁指出，「有開始啟動這方面的討論，那不過因為這個是比較早期的規定，那跟現在的財政紀律法，還有地方政府實際運用的情況有一些不同，所以大家還有一些不同的意見。」

另外針對測速相機是否過多，內政部也表示，全台建置測速照相設備共1809處，警政署將增訂設備設置與調整標準，汰除不合理執法點位。