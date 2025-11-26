台灣港務公司辦台灣港群綠能關聯產業座談會

▲台灣港務公司舉辦台灣港群綠能關聯產業座談會，共同探討CCUS發展與港口應用。(圖／台灣港務公司提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣港務公司24日，在該公司會議室，舉辦台灣港群綠能關聯產業座談會活動，共同探討負碳技術碳捕捉、利用及封存(CCUS)發展及港口運用，期佈局港口在CCUS產業鏈中的發展潛能。

▲台灣港務公司舉辦台灣港群綠能關聯產業座談會。(資料照／記者黃守作攝)

這項由台灣港務公司所舉辦的台灣港群綠能關聯產業座談會活動，是由台灣港務公司總經理王錦榮主持，有台灣港務公司副總經理張展榮、台灣經濟研究院副院長左峻德、台灣中油公司代執行長吳偉智等人，以及各界專業人士與會。

▲台灣經濟研究院副院長左峻德(右1)分享CCUS技術的最新國際發展趨勢、應用前景及未來展望。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司為持續配合政府淨零轉型之目標，乃舉辦此一台灣港群綠能關聯產業座談會，並以負碳技術CCUS(碳捕捉、利用及封存Carbon Capture, Utilization and Storage)發展及港口運用為主題，共同商討未來我國港口如何在負碳技術推動過程扮演關鍵角色及掌握商機。

▲台灣港務公司總經理王錦榮(右)致送紀念品，給分享中油公司中部海域CCS推展及規劃的台灣中油公司代執行長吳偉智(左)，以資紀念。(圖／台灣港務公司提供)

王錦榮說，CCUS為一項自燃燒或工業製程中分離並捕捉二氧化碳，進而轉化為具經濟價值產品或永久封存於地底的關鍵減碳技術。港口原為石化業者營運基地，隨著淨零轉型的演化，未來在CCUS負碳技術應用，必然不能缺席，此技術已於荷蘭、比利時、瑞典等歐洲主要港口陸續展開管線鋪設、卸收儲轉等業務試行計畫，成為國際邁向淨零碳排的重要途徑之一。

王錦榮並說，此次座談會內容，涵蓋開創無碳電力新經濟及中油公司中部海域CCS推展現況與未來規劃等議題。逾五十位各界專業人士針對CCUS國際規範現況、技術發展及實際推動面向深入討論，成果豐碩。

王錦榮指出，台灣港務公司為配合我國於西元2050年達成CCUS年減碳約0.4億噸的目標，將發揮港口在能源儲轉與中繼卸收方面的關鍵角色，持續與中油公司、台經院等港區內外部夥伴密切合作，掌握國內外法規政策及技術驗證最新動態，積極佈局港口在CCUS產業鏈中的發展潛能。

