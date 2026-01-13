台灣港務公司逆風突破 年營收235.3億創新高

114.12.02挪威郵輪太陽號（Norwegian Sun）停靠高雄港旅運中心。（台灣港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

高雄港第七貨櫃中心。（台灣港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

在全球經濟成長趨緩、供應鏈重組與地緣風險升高的逆風中，民國114年對航港產業是場實力與韌性的考驗。台灣港務公司推動多元布局與智慧永續雙軸轉型，去年營收達235.3億元，創歷史新高，全港群貨物裝卸量約6.9億計費噸、貨櫃裝卸量約1,351萬TEU。

台灣港務公司董事長周永暉今指出，在全球經濟衝擊下，經過去年一年努力，港務公司表現不錯，營收成長，就國營事業來講，要創造幸福企業，除要有相關配套，營收機制也是重要指標。

周永暉說，今年全球貨櫃量都用TEU當指標，現在改為質化量化，開始看供應鏈、效率、綠色港口等相關配套，貨櫃港口被重新定義，而在挪威船級社（DNV）最新去年全球貨櫃港口排名，高雄港名列全球第9名，高雄港旅運中心也重新定名為台灣國際郵輪旅運大樓，未來15樓就是360度景觀咖啡，也希望3、4、5樓做非常重要的郵輪國際會議廳，還有台灣港群探索館，盼讓國際郵輪的客運能夠更多元化，讓更多旅客使用。

台灣港務公司董事長周永暉。（蔡明亘攝）

周永暉提到，大家關心的郵輪，相關硬體設施已就緒，包括花蓮、蘇澳港等，盼港群跳島旅遊軟硬體，可協助航港局做跳島旅遊及藍色公路，也協助觀光署推動國際郵輪來台等相關服務。

針對去年營運績效，港務公司說明，在投資與建設方面，114年完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等關鍵領域，同時配合5年整體規畫，穩步推進各項港埠建設與港區配置優化，為大型船舶靠泊、新興產業進駐及國家能源轉型預作準備，持續強化港口服務量能與產業承載能力。

郵輪與旅運市場則迎來疫後全面復甦，透過郵輪獎勵與優惠措施、積極海外行銷及航商合作，去年國際郵輪預報達567艘次、旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。基隆港成功吸引國際郵輪以台灣為母港，高雄港埠旅運中心亦以優質服務與國際級建築地標廣受好評，透過郵輪經濟帶動水岸觀光及港市共榮。

在數位轉型與智慧港口的發展，港務公司以「台灣港群Trans-SMART 2.0⁺ 升級計畫」為主軸，去年推動多項智慧港口行動方案，涵蓋港灣安全監測、棧埠作業管理、營運管理及創新試驗等領域；「營運總部戰情平台」上線後，整合船舶、貨櫃、氣象與營運資料，如同港口「中樞神經」，搭配AI船舶影像辨識、港群橋梁監測系統與維生碼頭改善工程，提升決策速度與港埠整體韌性，守護民生物流穩定。

114.05.23探索星號（下左） 、地中海榮耀號（上右）雙輪靠泊基隆港。（台灣港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

永續發展方面，7大國際商港全數取得歐洲生態港認證，114 年續由基隆、蘇澳、台中及安平通過複評；高雄港洲際商港區完成太陽能與儲能設施建置，並導入智慧微型電網。港務公司並透過節能設備更新、溫室氣體盤查及推動工程減碳等措施，持續提升港口環境韌性與永續管理成效。永續推動成果連續三年榮獲 TCSA「永續報告金獎」，並於今年首次獲得「永續單項績效－透明誠信領袖獎」殊榮，展現港務公司於誠信治理、資訊透明、環境永續及社會關懷等面向的卓越表現。

周永暉上任以來，港務公司以「強港航、興觀光、智管理、達永續」為中長程發展軸線，並強調「港群一體、均衡發展」的治理理念，一方面穩健強化港埠本業體質，提升整體營運效率，一方面積極推動智慧轉型與永續發展，並透過與地方政府、產業及學研單位的緊密合作，讓港口從單一運輸節點，進一步成為帶動產業升級與城市發展的重要平台。

展望今年，港務公司將在既有基礎上穩健推進關鍵建設與服務優化，持續精進港區聯外交通與基礎設施、提升郵輪與港灣觀光服務品質、拓展智慧營運與 AI 應用場域，並以更前瞻的能源及減碳策略回應國際永續發展趨勢，同步推動「一港一特色」發展計畫，凝塑各港鮮明定位與港市共榮藍圖。港務公司將持續強化台灣港群的國際競爭力，讓世界從港口看見台灣。

