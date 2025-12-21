▲台灣港務公司高雄港務分公司多角化經營有成，開創港埠永續發展新典範。(圖／台灣港務公司提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣港務公司高雄港務分公司多角化經營有成，鞏固高雄港貨櫃量，並喜迎郵輪到高雄港艘次創歷年次高紀錄，開創港埠永續發展新典範。

▲台灣港務公司高雄港務分公司多角化經營有成，開創港埠永續發展新典範。(資料照／記者黃守作攝)

台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司高雄港務分公司今(114)年透過多元化經營策略，在全體同仁共同努力下，取得豐碩成果，尤其在鞏固貨櫃量、綠色能源、離岸風電、郵輪產業等領域表現亮眼。

周永暉說，高雄港務分公司114年因全球經濟受美國關稅政策不確定性之影響，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，在營業收入部分預估約新台幣86.21億元，貨櫃裝卸量約880萬TEU，而郵輪業務方面，則展現招商具體成果，迎來亮眼成績，到高雄港的艘次創歷年次高。

▲台灣港務公司董事長周永暉說明高雄港務分公司多角化經營有成的情形。(資料照／記者黃守作攝)

周永暉並說，至於高雄港郵輪的績效方面，高雄港今(114)年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高，另外，麗星夢郵輪公司首次雙船同步布局，探索星號郵輪以高雄港作為母港，領航星號郵輪以掛靠港航線、歌詩達郵輪公司深耕高雄母港市場，已連續3年以高雄港為母港營運。

▲麗星夢郵輪公司首創探索星號郵輪直航菲律賓新航程，泊靠高雄港旅運中心碼頭的情形。(資料照／記者黃守作攝)

周永暉指出，高雄港郵輪航線新突破，麗星夢郵輪公司首創探索星號郵輪直航菲律賓新航程，將帶領旅客從高雄出發，直航菲律賓多個熱門港口，旅客不僅能享受船上多元娛樂設施與美食饗宴，更能在航程中體驗南島風情與異國文化，而隨著探索星號郵輪的啟航，高雄港再次展現其作為國際郵輪樞紐的潛力，誠摯邀請國內外旅客，從高雄展開一段美好的海洋探索之旅，感受城市的熱情與港灣的魅力。

▲麗星夢郵輪公司副總裁徐牧柔(左)致送探索星號郵輪模型給台灣港務公司，由台灣港務公司董事長周永暉(右)代表接受，以感謝港務公司的配合。(資料照／記者黃守作攝)

周永暉並指出，麗星夢郵輪公司旗下探索星號(Star Navigator)郵輪開啟高雄直航菲律賓的新航程，這不僅是高雄郵輪市場南向策略的重要里程碑，更象徵著城市在國際旅遊舞台上的能見度再度提升，為迎接郵輪產業，高雄港旅運中心於112年3月6日正式啟用，蓬萊國際旅運中心預計於明(115)年3月完成整建並啟用，屆時將與高雄港旅運中心形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪，以提升高雄港旅運的接待量能，以及服務品質的提升。

