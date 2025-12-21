台灣港務公司高雄港務分公司多角化經營有成
[NOWnews今日新聞] 台灣港務公司高雄港務分公司多角化經營有成，鞏固高雄港貨櫃量，並喜迎郵輪到高雄港艘次創歷年次高紀錄，開創港埠永續發展新典範。
台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司高雄港務分公司今(114)年透過多元化經營策略，在全體同仁共同努力下，取得豐碩成果，尤其在鞏固貨櫃量、綠色能源、離岸風電、郵輪產業等領域表現亮眼。
周永暉說，高雄港務分公司114年因全球經濟受美國關稅政策不確定性之影響，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，在營業收入部分預估約新台幣86.21億元，貨櫃裝卸量約880萬TEU，而郵輪業務方面，則展現招商具體成果，迎來亮眼成績，到高雄港的艘次創歷年次高。
周永暉並說，至於高雄港郵輪的績效方面，高雄港今(114)年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高，另外，麗星夢郵輪公司首次雙船同步布局，探索星號郵輪以高雄港作為母港，領航星號郵輪以掛靠港航線、歌詩達郵輪公司深耕高雄母港市場，已連續3年以高雄港為母港營運。
周永暉指出，高雄港郵輪航線新突破，麗星夢郵輪公司首創探索星號郵輪直航菲律賓新航程，將帶領旅客從高雄出發，直航菲律賓多個熱門港口，旅客不僅能享受船上多元娛樂設施與美食饗宴，更能在航程中體驗南島風情與異國文化，而隨著探索星號郵輪的啟航，高雄港再次展現其作為國際郵輪樞紐的潛力，誠摯邀請國內外旅客，從高雄展開一段美好的海洋探索之旅，感受城市的熱情與港灣的魅力。
周永暉並指出，麗星夢郵輪公司旗下探索星號(Star Navigator)郵輪開啟高雄直航菲律賓的新航程，這不僅是高雄郵輪市場南向策略的重要里程碑，更象徵著城市在國際旅遊舞台上的能見度再度提升，為迎接郵輪產業，高雄港旅運中心於112年3月6日正式啟用，蓬萊國際旅運中心預計於明(115)年3月完成整建並啟用，屆時將與高雄港旅運中心形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪，以提升高雄港旅運的接待量能，以及服務品質的提升。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
創港埠永續發展典範！台灣港務公司獲ESG交通運輸永續獎金獎殊榮
推動港口客貨並進！台灣港務公司董事長與花蓮港區業者進行座談
高雄大寮紅豆品質佳！高雄大寮紅豆花田季登場陳其邁邀民眾嚐美食
其他人也在看
全球航空史上最忙耶誕！3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條
全球航空業正迎來史上最繁忙的耶誕假期。航空數據平台OAG估計，12月15日至1月4日期間，全球前40大國家的航空旅客總量...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
評價高達 4.58 顆星！桃機三航北廊廳 12／25 正式啟用
桃園機場第三航廈北廊廳試營運中，截至18日已執行航班184架次，旅運達4萬392人次，航班涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。桃機調查旅客滿意度，總體評價平均得分4.58顆星（滿分5顆星），顯示整體服務表現獲旅客肯定。桃機公司表示，將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，將精進服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
台中航線+1！蔡其昌爭取 有望直飛東京
台中市近年國際旅客增加，但中部縣市民眾仍認為航線不如北高，常要北上桃園機場搭機，立委蔡其昌日前在臉書調查中部網友想新增哪一條航線，今日蔡其昌帶來好消息，有航空業者有意願增開「台中直飛東京」航線，消息傳開，也讓哈日族相當開心。台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線共計27條，其中包含17條定期航線及自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
航空地勤曝「訂票5地雷」做錯最慘整張機票作廢
年底不少民眾會出國跨年，身為航空地勤的部落客表示，訂機票有許多細節需注意，並整理出5個常見的地雷，包括證件資料正確、機票條款（含餐食與行李額度）、航班時間與轉機安排、購票平台差異，以及行李損壞申報規定，提醒民眾多加留意，避免因疏忽造成無法登機，甚至整張機票作廢。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
北車、中山隨機砍人2死7傷! 交通部說明高鐵、台鐵、捷運營運現況
[Newtalk新聞] 台北車站、捷運中山站今（19）天爆發隨機砍人事件，一名男子頭戴防毒面具，不明原因丟擲多顆煙霧彈，並持刀衝入人群中亂砍，最新統計已造成2死7輕重傷，交通部說明，已要求全國各大交通場站提升安全戒備，聯合警方加強巡邏，目前高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛，也加強維護台北車站周遭交通，呼籲旅客配合現場人員指示。 交通部表示，針對今日晚間台北車站發生攻擊事件，第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。目前現場煙霧已完全消散，交通部已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。 同時，交通部已會同鐵路警察局加強全國場站及車站巡防，全面守護公共運輸安全。交通部長陳世凱特別要求，全國各大交通場站，包括航空站、港口及重要觀光景區，同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。 機場捷運方面，鑑於機場捷運也會到達台北車站，全線車站、列車比照恐嚇威脅SOP啟動相關作業，大批警力也進場巡邏。目前防災中新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
參團旅遊不踩雷！ 觀光署傳授「SMART 5」撇步
為了迎接春節長假，不少家庭早已備…民報 ・ 1 天前 ・ 1
基隆港郵輪旅客破95萬人次 超越疫情前新高
經歷疫情後郵輪旅遊復甦，台灣港務公司基隆港務分公司19日表示，截至19日為止，今年基隆港國際郵輪旅客人次突破95.2萬人次，超越108年疫情前的歷史紀錄94.6萬人次，今年底前，郵輪旅客更上看98萬人次，占全台郵輪旅客人數的86％。明年預期郵輪旅客人數將會持續增加。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
基隆港郵輪觀光復甦 95.2萬人次超越疫情前
經歷新冠疫情後，基隆郵輪旅遊商機逐漸復甦。台灣港務公司基隆港務分公司19日表示，截至目前為止，基隆港國際郵輪旅客突破95.2萬人次，超越疫情前的歷史紀錄94.6萬人次。今年底前郵輪旅客更上看98萬人次，占全台郵輪旅客人數的86％，明年預期郵輪旅客人數將會持續突破紀錄。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
因應公共運輸治安事件 華信航空全力配合強化維安部署
【記者 王雯玲／高雄 報導】針對 19 日發生於台北車站至中山站周邊治安事件，考量大眾運輸系統的人流密集特性，台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 1
《社會》評價高達4.58顆星！桃機三航北廊廳 12月25日正式啟用
【時報-台北電】桃園機場第三航廈北廊廳試營運中，截至18日已執行航班184架次，旅運達4萬392人次，航班涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。桃機調查旅客滿意度，總體評價平均得分4.58顆星（滿分5顆星），顯示整體服務表現獲旅客肯定。桃機公司表示，將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，將精進服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。 桃機公司副總經理李俊德指出，12月1日至14日為三航北廊廳試營運第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次，自12月15日起進入第二階段，開始增加安排到場航班驗證測試，15至18日共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。 旅客滿意度方面，李俊德說明，總體評價平均得分為4.58顆星，其中4項核心指標平均得分分別為環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星，顯示旅客對北廊廳各面向普遍給予正面回饋。 李俊德提到，旅客有建議如調整廣播聲音、步行距離等，桃機均已立即調整或提供免費愛心車等方案，持續優化服務。時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長榮航空導入3D飛行地圖 明年上線
長榮航空導入機上娛樂領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的Arc 3D立體飛行地圖軟體，全新介面視覺效果顯著提升，新增城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。現役波音787、波音777-300ER機隊陸續安排升級，待交付的空中巴士A350-1000客機也會內建，民國115年第1季開始上線。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《交通》基隆港郵輪觀光復甦 95.2萬人次超越疫情前
【時報-台北電】經歷新冠疫情後，基隆郵輪旅遊商機逐漸復甦。台灣港務公司基隆港務分公司19日表示，截至目前為止，基隆港國際郵輪旅客突破95.2萬人次，超越疫情前的歷史紀錄94.6萬人次。今年底前郵輪旅客更上看98萬人次，占全台郵輪旅客人數的86％，明年預期郵輪旅客人數將會持續突破紀錄。 基隆港務分公司表示，基隆港郵輪產業發展歷史悠久，在國際觀光未普及的1960年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。民國86年起麗星郵輪進駐基隆並作為母港，讓更多台灣人能夠親身體驗郵輪旅遊。隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由96年的27.2萬人次，連續13年正成長至108年的94.6萬人次，成長率高達247.8％，帶動台灣於105年至108年間擠身成為亞洲第二大郵輪客源市場。 不過108年後新冠肺炎疫情興起，連帶全球郵輪旅遊業停擺。不過在疫情後，基隆港遊輪產業仍於112年起快速復甦，從谷底翻轉到破歷史紀錄，僅僅用了3年的時間。港公司認為，應歸功於中央與地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS（關務署、移民署、防檢署、疾管署、海巡署、港警總隊）以及郵輪旅行業者的通力合作，才能時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
耶誕跨年防隨機傷人 華信航空增巡檢頻率落實聯防
（中央社記者黃巧雯台北20日電）台北昨晚發生投擲煙霧彈、隨機傷人案，交通部要求所屬陸、海、空交通場站戒備。華信航空因應接下來耶誕及跨年人潮，今天提3大措施，包括提升環境警覺、加密巡檢頻率、落實配合聯防。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
長榮航飛行地圖升級 增城市旅遊景點
（中央社記者余曉涵台北21日電）長榮航空日前宣布，明年第一季起，飛行地圖升級，將導入Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，增加城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 482
贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼 81.7%民眾不忍了
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 140
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 20
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87