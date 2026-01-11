台灣港務公司 5度榮獲幸福企業金獎

台灣港務公司「以人為本」的經營理念已深植企業文化，第五度獲得「幸福企業貿易流通業」金獎。

（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

台灣港務公司以深厚的人本管理實力，展現公司長期深耕員工照顧、組織韌性與永續發展的卓越成果，在逾四千家企業中持續脫穎而出，第五度獲「幸福企業貿易流通業」金獎。

一一一一人力銀行幸福企業評選結合網路票選與秘密客評比，從員工關懷與福利保障、工作環境與管理制度、人才培育與發展機會、企業文化與社會責任以及ＥＳＧ實踐等面向進行綜合評比，台灣港務公司連續多年獲獎，「以人為本」的經營理念已深植企業文化，並成功轉化為穩定的人才留任力與組織競爭力。

台灣港務公司表示，海運服務志業是許多人的工作選項，公司以「你我共好，幸福永續」為政策核心，透過專業學習建構永續幸福職場架構，回應不同世代員工的多元需求；也將員工價值主張「做好工作，過好生活」落實於日常管理之中，提升員工幸福感，進一步強化組織凝聚力與整體營運表現。

在彈性化的管理上，台灣港務公司提供彈性上下班、請假彈性與遠距辦公，協助同仁兼顧職涯發展與生活品質；在友善職場環境，推動多元共融，營造尊重、安心且具支持性的工作氛圍；在待同仁如家人層面，從健康促進活動、育兒支持到家庭關懷措施，陪伴員工人生各階段；而在看得見的未來，透過完善的人才培育、職涯發展與學習資源，讓員工清楚看見成長方向，與公司一同前行。