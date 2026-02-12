台灣港務港勤公司舉辦新建3艘拖船交船儀式
[NOWnews今日新聞] 台灣港務港勤公司11日，在高雄港棧貳庫廣場，舉行新建6400匹及3600匹馬力3艘拖船交船儀式，期能持續強化港區作業效能與航安能量。
台灣港務港勤公司新建6400匹及3600匹馬力3艘拖船交船儀式，是由台灣港務公司董事長周永暉與台灣港務港勤公司董事長陳榮聰共同主持，交通部次長林國顯、中信造船公司董事長韓碧祥、驗船中心執行長鄭志文、高雄港務警察總隊總隊長廖國政、副總隊長楊肇萍、關務署高雄關副關務長王明仁等人，以及航港機關、港區業者、船級社、設備商與產業代表與會，共同見證港區船隊升級的重要里程碑。
中信造船公司董事長韓碧祥表示，台灣港務港勤公司委託中信造船公司承造交付的這3艘拖船，分別為1艘6400匹馬力級拖船及2艘3600匹馬力級拖船，在設計與建造階段均著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面符合國際相關規範外，並通過日本船級協會(NK)及驗船中心(CR)之認證，進一步提升靠離泊作業效率與航行安全。
台灣港務公司董事長周永暉指出，台灣港務港勤公司新建6400匹及3600匹馬力3艘拖船，在節能減碳與永續發展方面，新船軍導入節能減碳設計，尤其是於靠岸待命期間，配置儲能系統，可有效降低柴油發電機使用頻率，以減少燃料消耗與碳排放，以展現台灣港務港勤公司落實低碳航運及回應淨零轉型政策的具體行動。
周永暉說，這3艘拖船將投入港區船舶靠離泊作業，並可支援離岸風電運維、海事工程拖帶、新能源船舶靠泊及海難救助等多元任務，以讓港口不僅是航運停靠節點，更成為支援國家能源轉型、強化海事安全與產業發展的重要力量。
在交船儀式中，由交通部次長林國顯見證下，由中信造船公司董事長韓碧祥將拖船模型致贈給台灣港務公司董事長周永暉，象徵3艘拖船建造圓滿完成交付，並在3艘新船同步鳴笛，宣示正式啟航，為港區營運注入嶄新量能。
台灣港務港勤公司董事長陳榮聰說，台灣港務港勤公司未來將持續配合交通部及台灣港務公司整體發展政策與營運方向，推動並強化船隊汰舊換新計畫、專業人力培訓、作業制度與設備管理，為港區運輸安全及產業發展提供堅實後盾。
