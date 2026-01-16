台灣準備冷爆！鄭明典：極端西伯利亞高壓1/20來襲

中央氣象署預測，強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團將於下週二（20日）起南下，影響台灣中部以北及宜蘭地區，天氣將逐漸轉冷，並在週三（21日）、週四（22日）達到影響高峰。鄭明典在社群媒體上分享海平面氣壓圖，指出這次的高壓範圍幾乎覆蓋整個西伯利亞地區，堪稱極端的「西伯利亞高壓」。

中央氣象署預測，強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團將於下週二（1月20日）起南下，影響台灣中部以北及宜蘭地區，天氣將逐漸轉冷。（圖 ／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，這次的高壓中心氣壓極高，範圍廣大，甚至讓熟悉的蒙古高壓幾乎消失。他進一步指出，這股冷高壓正在向蒙古方向移動，強度和冷度都不容小覷，是冬季需特別注意的天氣系統。

廣告 廣告

不少網友在他的貼文下留言，詢問是否代表台灣將迎來「霸王級寒流」。有網友提到，日本的天氣預測顯示，下週可能會出現大雪，建議民眾提前做好防寒準備。不過，鄭明典分析，由於預報圖中日本海附近並未發展出低壓，主低壓位置靠近日本東方外海，缺乏低壓西側的北風推動，這次冷空氣主要影響韓國和日本，台灣僅會受到邊緣影響。

此外，他提到，受反聖嬰現象影響，菲律賓東方形成大低壓區，雖然有利於部分北風南下，但不利於潮濕空氣北上，因此這波冷高壓對台灣的影響將相對乾燥，降雨量也有限。

延伸閱讀

桃竹苗低溫下探10度！下週接冷雨 輕颱洛鞍最快凌晨生成

桃竹苗今夜低溫10度以下「冷到明早」！氣象署亮燈示警

最低溫5度！週末將變天有雨 吳德榮：颱風生成機率90%