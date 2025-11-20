台灣準備好了！「黃捷辣跳影片曝」 喊話：為TWICE強力應援

高雄立委黃捷為了迎接TWICE換上藍髮還大跳〈THIS IS FOR〉。（圖／翻攝自黃捷臉書）





南韓女團TWICE將於11月22、23日在高雄世運開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年首度回家鄉，繼上次迎接BLACKPINK的粉色熱潮，這次高雄換成了藍海和藍髮，連高雄立委黃捷都在點燈應援地標流行音樂中心前大跳〈THIS IS FOR〉來應援。

黃捷為了挺子瑜回家，不僅在自己的臉書曬出藍髮照片，還曬出了〈THIS IS FOR〉的熱舞影片，寫下「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉，還買了藍色上衣，雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援。」

影片上線不到1天，就吸引了3.7萬粉絲點讚、超過50萬觀看數，可以看出對於子瑜首度回家鄉，台灣人都準備好熱情迎接。



