提到歌仔戲一定會想到楊麗花，渾厚的實力派唱腔，高挑挺拔的身形，耍刀弄槍帥勁十足，成為許多女性心中理想男性的範本，且粉絲忠誠度還特別高，圈粉數十年。隨著廣播、電視與電影的興盛，更是將楊麗花的魅力、知名度，打進全國每一個家庭。只是，1976年政府推行講國語運動，廣播電視法限制閩南語的播出時段，歌仔戲首當其衝，再加上人事紛擾讓事業當紅的楊麗花淡出電視圈，轉戰餐影業。儘管如此，她仍未忘情歌仔戲，設立歌仔戲訓練班當老師，培養出許多歌仔戲新生代，例如潘麗麗、紀麗如與陳亞蘭。同時展開全省巡迴公演，帶團到國外演出，讓歌仔戲持續發揚光大。

本周《台灣演義》播出「歌仔戲巨星 楊麗花」，看楊麗花傳奇人生的崛起之路。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

【台灣演義】世紀初戀楊麗花 「我會永遠保護歌仔戲」

楊麗花(中)獲得美國紐約文化局頒發亞洲傑出藝人獎(圖/台灣演義)





1983年，楊麗花與相戀多年的骨科醫師洪文棟步入婚姻，但依舊忙著國外公演、公益活動、勞軍活動，公益廣告也都看得見她的身影，她的努力也逐漸獲得各界肯定，先後獲得金鐘傳統戲劇連續劇類獎、特別貢獻獎，以及美國紐約文化局頒發的亞洲傑出藝人獎。2019年重返電視圈，在傳統歌仔戲中加入數位科技特效，74歲的楊麗花粉墨登場，帥氣獲得滿堂彩，一上映就轟動。她說：「歌仔戲是台灣的文化，我要永遠保護歌仔戲，就算沒牙齒，我也一定會演到老。」 更多精采節目請見台灣演義

