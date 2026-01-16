【台灣演義】一一九消防節 救災設備全因一次次災難血淚換來？

專題組/報導

每年的一月十九日是「消防節」，緣起於台灣的報案電話是「119」。回顧台灣消防隊員的英勇事蹟，事實上也是回溯一部台灣災難史；令人感嘆的是，每每遭遇重大災難後，才能促成消防隊員的救災設備更加完善、以及相關法令更加完備。



1999年9月21日凌晨1點47分，芮氏規模7.3強震重創全台，南投、台中、甚至首善之都台北，都發生大樓倒塌事件。「九二一地震」是台灣消防人員首度面對大樓崩塌的極端狀況，必須在有限裝備下徒手挖掘瓦礫，儘管首日救出105人，但後續搜救難度急遽升高。當時全國僅有一具生命探測器，而且還是廠商緊急支援的設備，救災人員在不熟悉操作的狀況下，被迫一邊摸索一邊救人；與國際救援團隊熟練使用聲納、影像探測器及搜救犬的專業編組形成強烈對比。

本周《台灣演義》播出「台灣百年消防史」，細數消防人員如何在災難中不斷進化救援能量。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

【台灣演義】921大地震 推動台灣救援體系再進化

921地震中，包括日、韓、美、英等21個國家、38支救援隊帶來先進的生命探測器與搜救犬，協助台灣救援。(圖／台灣演義)

九二一大地震讓政府體認到都市急難救援的重要性，隔年六月三十日，立法院三讀通過《災害防救法》，授權地方政府一旦遭遇地震、颱風、土石流等重大事件，有權跳過中央、自行申請國軍協助救災，強制撤離災區民眾。

同年，2000年9月21日，台北市成立國內第一支「搜救隊」，陸續向美國、日本引進聲音與影像生命探測器。聲音探測器必須在全場靜音狀態下運作，透過敲擊回傳聲波，以三角定位方式搜尋瓦礫堆下的生命跡象；影像探測器則以光纖鏡頭深入狹小縫隙，確認受困者位置；同時也開始訓練搜救犬，將嗅覺搜索正式納入救援系統。從當年僅有一具、甚至不會操作的探測器，到建立完整科技搜救流程，台灣消防體系如何蛻變？ 更多精采節目請見台灣演義

