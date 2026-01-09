專題組/報導

談起台灣毒物權威，已故林杰樑醫師長年在食安議題上扮演關鍵角色；多起食安事件爆發時，他總能在第一時間用專業協助社會釐清風險。林杰樑的遺孀譚敦慈也解釋，林醫師研究關注的重點，並非急性中毒，而是一般人在環境中接觸到的有毒物質，即使低劑量不會立刻影響健康，仍可能因長期暴露或慢性累積，對身體造成傷害。

本周《台灣演義》播出「無毒教母 譚敦慈」，帶您看譚敦慈與林杰樑守護台灣食安的故事。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

【台灣演義】劑量低也是毒！食安慎防慢性累積傷身

譚敦慈（左一）數度前往立院，為「食品安全衛生管理法」修法請命。(圖／台灣演義)





台大公衛食安研究所吳焜裕教授指出，台灣民眾終身得到癌症的機率高於歐美，許多致癌因子的攝取與飲食相關，食品安全不僅是單一事件的風險控管，而與整體生活型態相關。林杰樑過世後，長年協助研究的遺孀譚敦慈，扛起丈夫遺志繼續宣導食安，並數度前往立院，為「食品安全衛生管理法」的修法請命。儘管譚敦慈曾被徵詢擔任不分區立委，她仍自認更適合留在專業與民眾之間的溝通位置，因此推薦曾協助毒澱粉檢測的吳焜裕投入法案推動。 更多精采節目請見台灣演義

