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專題組／報導

日前台北市立動物園迎接來自中國上海的小貓熊，被視為2024年雙城論壇後兩市交流的具體成果之一。不過，同樣是引進小貓熊，北市府今年3月自日本旭山動物園迎接小貓熊「茜茜「時，卻未引發太多討論；沒比較、沒傷害，市府大力吹捧上海小貓熊來台，不禁讓外界質疑背後是否存在政治因素。事實上，「動物外交」的歷史相當久遠，尤其專門屬地在中國的大貓熊，多次的交流前例帶有政治目的，像是中國贈與台灣的大貓熊團團、圓圓，就因為帶有主權疑慮以及保育等因素，延宕三年之久。

本周《台灣演義》播出「貓熊的故事」，看動物明星如何成為外交手段，牽動國際關係。 完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

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【台灣演義】動物交流不單純? 曾引發台灣主權疑慮

憨厚可愛的熊貓人見人愛，也成了中國的外交利器。(圖/台灣演義)

台北動物園前園長葉傑生解釋，《華盛頓公約》規定第一級保育類動物須以「境內移動」方式進行，因此中國贈送大貓熊的背後隱含政治意涵，一旦接受恐被解讀為「台灣是中國的地方政府」，進而影響主權地位的認知。

回顧當年團團圓圓來台的歷程，台灣內部基於政治考量引發論戰，當時中國國台辦發言人李維一強硬表態，「應順從台灣同胞的意願，不要作違背台灣同胞的事情」，時任陸委會主委吳釗燮認為這是中國強迫台灣一定要接受，「對台灣是一個非常不尊重的行為」。來或不來，雙方論戰多時，最終台北動物園研擬出「城市對城市輸出 (成都到台北)」的解決方案，大貓熊「團團」、「圓圓」才終於在2008年搭乘專機抵達台灣。由於雙方是採用「互贈保育類動物」的名義進行，因此台灣也回贈特有種長鬃山羊與梅花鹿給中國山東威海的劉公島國家森林公園，巧妙為棘手的政治難題找到轉圜空間。 更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

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原文出處：【台灣演義】動物外交不單純？團團圓圓來台曾引發主權疑慮

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