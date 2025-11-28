專題組／報導

台灣與日本雖然斷交超過半世紀，但雙方卻透過「半官方組織」維持實質的友好關係。回溯1972年夏天，日本首相田中角榮飛往中國，與周恩來會面，雙方建交的態勢逐漸明朗；但日本卻遲遲不願「主動」與中華民國斷交。同年9月29日，中日正式建交的當晚，台灣外交部發表聲明，宣佈與日本「斷絕外交關係」。



特別的是，不同於其他斷交國的關係決裂，台灣與日本雙方政府仍希望維持友好情誼，於是，雙方研究出「以半官方組織取代大使館」的做法，成為外交創舉。本週《台灣演義》播出〈兄弟邦誼 台灣與日本〉，深入探究台日友好關係如何建立、如何在國際變局中寫下新頁。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。





廣告 廣告

【台灣演義】台日情誼友好 為什麼會中斷邦交？

1972年台日雙方成立的「準官方」機構，也被稱為「七二體制」，成為國際政治創舉。(圖/台灣演義)

1972年，日本在台灣設立「財團法人交流協會」，而台灣則在東京成立「亞東關係協會」，以民間機構取代大使館，延續雙方的溝通管道與合作基礎。外交創新設計的「準官方」機構，成為國際政治創舉，隨後跟台灣斷交的美國也複製此模式，成立「美國在臺協會」。





【台灣演義】國際外交創舉 台日斷交後以「準官方」機構取代大使館

1960年代台灣在高雄成立全球第一個加工出口區，廠區最大的外資來源就是日本。(圖／台灣演義)

陽明交通大學科技與社會研究所洪紹洋教授表示，台灣跟日本斷交之前，政府曾經做過雙邊經貿的相關調查，結果發現，台灣對日本的貿易逆差十分嚴重；主要原因在於台灣許多的工廠設備高度仰賴日本，而硬體設備背後還有更多的機器維修、售後服務、人才培訓等「資本財」。換言之，政治邦交或許可以毅然斷絕，但經貿關係卻是過於緊密、無法切割。

除了經貿關係緊密之外，台日雙方的文化交流更是頻繁；尤其台灣與日本互為「好感度」第一名的國家，以2024年為例，台灣赴日本觀光旅遊的人數高達604萬人次。本周日晚間7:55，台灣演義節目，將帶您認識台灣與日本如何在沒有正式邦交的情況下，培養出如此深厚的兄弟邦誼。



更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：【台灣演義】國際外交創舉 台日斷交後以「準官方」機構取代大使館

更多民視新聞報導

四川中配來台4月爽領普發1萬 竟嗆「錢得拿、承認台灣做不到」惹怒全網

台中警所「貓的報恩」 3貓「幫滅蛇、抓鼠」勇除害！

《動物方城市2》首日票房登全台冠軍 英文版片尾「這更動」卻被罵爆

