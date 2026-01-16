專題組／報導

打火兄弟水裡來、火裡去，每一場救援行動都是與死神近距離搏鬥，也因此，消防隊裡流傳不少不成文的規矩與習俗。其中，「雙手舉杯敬酒」被視為大忌，因為動作神似拿消防瞄子射水，象徵不祥。這類禁忌，源自消防員長年在火場出生入死累積的經驗文化；尤其早年消防車具有神聖意義，因此，掃把不能掃車庫、也不能碰觸消防車，女性也不得攀爬消防車。諸多禁忌中，當然還包括拜拜時忌用鳳梨，避免「旺來」，取其諧音象徵火勢越燒越旺。然而，隨著時代演進，消防工作走向制度化與專業化，女性消防員也正式加入救災的最前線。

本周《台灣演義》播出「台灣百年消防史」，帶您從日治時期走到現代，見證台灣消防的蛻變。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

廣告 廣告





【台灣演義】消防隊習俗多 雙手舉杯犯禁忌

日治時期消防設施就已備有柴油幫浦，大幅提升救火能力。(圖／台灣演義)

台灣最早的消防隊可追溯至日治時期，當時日式建築多為木造，一旦起火往往迅速延燒；日本政府因此於1902年設立官方消防機構「台北消防組」，並引進德國、法國製造的手動唧筒與手搖幫浦車投入救災。初期警察與消防皆由日本人擔任，不只制服整齊、穿著馬靴，甚至還配有刀槍，相當威風。台籍消防員一開始只能擔任翻譯人員或炊事工友。隨著都市發展，日本在基隆、新北、彰化、台中與台南陸續設置消防組，逐步建立全台消防網絡；民間也開始自組救火團體，協助打火救災行動。直到二次世界大戰爆發，為了因應戰事，總督府不得不讓台灣民眾進入官方消防體系，於1943年將消防組擴編為消防署。然而，當時的消防隊員往往得一邊救火、一邊躲空襲，任務之艱鉅，難以想像。 更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：【台灣演義】打火兄弟出生入死 "雙手敬酒"犯禁忌

更多民視新聞報導

台南水利局獲''優良地下管道工程獎'' 黃偉哲:城市進步指標！

台灣美國商會肯定15%關稅！籲通過「避免雙重課稅協定」

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了

