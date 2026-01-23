專題組／報導

曾經有位風水師看了宜蘭員山的紗帽山後斷言，這紗帽如果是正的就會出狀元，可惜傾斜了一邊，所以會出「戲狀元」。果真，宜蘭出了一位楊麗花，把早年被稱為乞丐歌仔的歌仔戲，透過舞台、電視、電影與廣告，唱出亞洲知名度，不僅紅遍全台，培養出一片「花粉」，在海外演出也造成極大轟動，甚至將歌仔戲頒上國家級戲劇殿堂，堪稱傳統戲劇的國寶人物。

本周《台灣演義》播出「歌仔戲巨星 楊麗花」，看她如何翻轉傳統戲劇成國寶文化。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

【台灣演義】把乞丐歌仔唱進國家殿堂 楊麗花扮男妝女都圈粉

楊麗花破天荒以女孩形象跨足廣告、電影，同樣令人吸睛。(圖／台灣演義)





歌仔戲的前身叫做本地歌仔，「本地」指的是宜蘭，原本歌仔只是說唱，後來逐漸融入台灣本地的車鼓陣，演變成有動作的歌舞表演，在宜蘭正式形成戲劇，演出時相當熱鬧。不過歌仔戲演員早年大多是父母沒有聲勢、家中清貧，才會把孩子送去戲班。楊麗花則是外公、父母親都是歌仔戲演員，她自幼耳濡目染，六歲就登台演出。





楊麗花的英挺外表，扮演小生充滿魅力，一雙會放電的勾人眼神，讓她贏得台灣歌仔戲第一小生的名號，收穫許多瘋狂粉絲、砸重金寵偶像。成名之後她也開始跨足廣告、電影，以濃眉大眼的姑娘造型亮相，同樣讓人眼睛為之一亮！楊麗花的精彩人生，請鎖定本周台灣演義。



