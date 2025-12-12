專題組／報導

台灣走向世界，故宮文物也出國亮相拚文化外交。今年故宮迎接百年院慶，舉辦海外特展，首場地點選在捷克國家博物館，這也是人氣文物「翠玉白菜」第一次在歐洲展出。不過，文化交流雖然是台灣與世界接軌的重要橋樑，卻也隱藏極大風險。台大歷史系教授許雅惠表示，故宮文物是國共內戰期間從南京搬遷到台灣，為避免中國聲稱文物所有權，因此每次故宮文物出國展出，都會要求展覽國的國會通過「司法免扣押」程序，以確保文物安全返還台灣。

廣告





【台灣演義】故宮文物拚外交 防中國奪寶先過「司法免扣押」

2025年故宮迎接百年院慶，舉辦海外特展，人氣文物「翠玉白菜」首度到歐洲展出。 (圖／台灣演義)

台北故宮目前典藏超過69萬件珍品，數量或許遠不及北京故宮的藏量，但卻是精品中的精品，亦是研究東亞歷史不可或缺的重要史料。然而，龐大的館藏，若依每次三個月的展期、每次僅能容納約三千件展品來計算，最快也需要六十年才能將所有文物完整展完一輪；豐富而珍貴的典藏，讓台北故宮在世界博物館排序中，始終榜上有名。 更多精采節目請見台灣演義

