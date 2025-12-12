【台灣演義】故宮文物遷台內幕：軍艦滿載黃金與國寶 險遭投共！

專題組／報導

台北故宮名列世界級博物館之一，但國寶文物落腳台灣的過程卻是一頁顛沛流離的辛酸血淚史。歷經明清兩朝的皇族私藏品，隨著清廷瓦解，琳瑯滿目的文物竟遭太監宮妃盜賣，末代皇帝溥儀決心清點；未料，竟引發一場大火，專責收藏文物的建福宮燬於祝融。據說在大火中熔化的黃金就撿出一萬七千多兩，至於倖存的文物經過清點後，於1925年成立故宮博物院，首度開放讓民眾參觀。然而，帝王禁苑開放才僅僅六年，卻因為中日戰爭的戰火逼近，迫使故宮文物展開一場史無前例的大規模遷徙。

本週《台灣演義》播出〈百年故宮風華〉，看故宮文物遷台內幕。週日晚間7點55分，請鎖定民視新聞台53頻道。

【台灣演義】故宮文物遷台內幕：運船險遭投共！顛沛16年後才重見天日

故宮文物搬遷不易，故宮押運人員甚至得自己搭建竹橋，驚險渡河。(圖／國立故宮博物院)

1933年2月，故宮工作人員花了整整三個月時間，將一萬九千五百五十七箱文物，分五批運抵上海法國租界的倉庫。但隨著中日戰爭全面開打，為了躲避戰火，故宮文物決定再度西遷，兵分三路，分別撤往貴州、陝西寶雞、以及四川樂山，史上最大規模的文物遷徙行動在緊張的氛圍中展開。由於抗戰期間交通不便，故宮押運人員甚至得自己搭建竹橋渡江；無奈戰火延燒，中日戰爭結束之後，緊接著爆發國共內戰，故宮文物只得繼續「大撤退」，渡過黑水溝，落腳台灣。



2972箱故宮文物以海運方式分三批運抵台灣，最後一批、也是最急迫的一批，滿載故宮文物、黃金、以及逃難的官兵眷屬，由海軍崑崙艦負責載運。然而，從南京到基隆港只需四天的航程，卻因為艦長意圖投共，船隻走走停停24天才抵達台灣，過程驚險萬分。

歷經烽火與海上驚魂，故宮文物終於抵達台灣，結束長達十六年的顛沛流離。 更多精采節目請見台灣演義

