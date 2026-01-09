專題組/報導

無毒教母譚敦慈繼承亡夫林杰樑遺志，長年站在第一線宣導無毒食安生活；在林杰樑眼中，她不是外界刻板想像中的醫師太太，更像是不鏽鋼花瓶，個性獨立，不麻煩別人。這樣的性格，早在她成為護理師之前就已成形。國中時父親罹患糖尿病，需要定期注射胰島素，她學著購買針筒、消毒，總是照顧人又體貼的個性，讓父親鼓勵她走上護理之路。

本週《台灣演義》播出「無毒教母 譚敦慈」，帶您看譚敦慈走向公共倡議，為台專的食安發聲。完整報導敬請鎖定本週日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

【台灣演義】第一天就被呼巴掌！「不銹鋼花瓶」譚敦慈的震撼教育

譚敦慈每天仍習慣幫亡夫林杰樑準備健康早餐。(圖／台灣演義)





臨床之路不好走。譚敦慈回憶，學生時期在精神科實習第一天，她帶著病人到洗手台洗手，卻突然遭對方轉身呼了一巴掌。生命中唯一一次被打耳光，令譚敦慈非常震撼，但她沒有打退堂鼓，轉念理解這是疾病的一部分。之後，譚敦慈進入林口長庚醫院服務，也是在醫院工作期間結識林杰樑，為他對待病人無微不至的態度而深受感動，兩人往來漸多，最終攜手步入婚姻，兩人恩愛黏膩的模樣，羨煞許多人。 更多精采節目請見台灣演義

