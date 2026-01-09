【台灣演義】繼承俠醫遺志 譚敦慈主婦視角談食安引共鳴

專題組/報導

無毒教母譚敦慈是台灣毒物權威林杰樑醫師的遺孀，也是一名護理師，過去長期擔任林杰樑的研究助理，參與檢驗、整理數據與研究流程，奠定深厚的學理基礎。兩人既是夫妻，也是同事，形影不離，默契十足。林杰樑因研究與食安議題頻繁受邀專訪、上節目，譚敦慈則多半擔任司機與後勤角色，陪同東奔西跑，始終站在幕後。2013年林杰樑因不明病毒感染離世後，譚敦慈選擇延續其關心食安的公共角色，逐步走向第一線，成為社會熟知的「無毒教母」。

本周《台灣演義》播出「無毒教母 譚敦慈」，帶您了解譚敦慈如何繼承夫婿遺願，持續推廣食品安全。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

林杰樑醫師過世後，他所帶領的長庚毒物研究團隊受到衝擊，一度傳出解散消息，幸好譚敦慈適時出面，鼓勵學生應該繼續走下去，繼續為食品安全與國家貢獻，穩定團隊信心。過去鮮少露面的她，也開始接受訪談，走入各地演講現場，以主婦的經驗補足醫學論述。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海就表示，譚敦慈在演講中會從採買、烹調等生活細節談起，說明如何降低接觸風險，是多數醫師較難著墨的部分，因此她的演講格外能夠深入民心，令聽眾產生共鳴。 更多精采節目請見台灣演義









