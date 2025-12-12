【台灣演義】「翠玉白菜」螽斯觸鬚斷了一公分? 盤點故宮國寶秘辛

專題組／報導

台北故宮典藏超過 69 萬件文物，年代橫跨數千年，其中，翠玉白菜、肉形石、以及毛公鼎，被譽為故宮「人氣三寶」，每年吸引大批國內外觀光客朝聖。只是外界較少注意到，玉器巧雕「翠玉白菜」上頭有隻螽斯，其左側觸鬚早已斷了一公分。

玉器巧雕「翠玉白菜」為翡翠之天然色澤雕刻而成，專家推測是瑾妃嫁給光緒皇帝的陪嫁品。

「翠玉白菜」利用翠玉自然的色澤、一體成形完成雕刻；專家推測，翠玉白菜是瑾妃嫁給光緒皇帝時的陪嫁品，取其「身家清白」之寓意，尤其，翠玉白菜上停佇的螽斯，更象徵多子多孫的涵意。由於「翠玉白菜」相當貼近庶民生活，也因此成為故宮的「人氣國寶」之一；只不過，故宮器物處於1992年發現，翠玉白菜上的蟲鬚竟斷了約1公分，究竟是何時損傷？由於難以追溯，徒留歷史謎雲。

值得一提的是，愛好藝術的乾隆皇帝熱衷於收藏書畫、玉器，眾所皆知；他珍藏王羲之的《快雪時晴帖》，令乾隆大讚「天下無雙、古今顯對」，但該藏品經過故宮鑑定卻發現並非真跡，而是出自唐代的摹本。不過，王羲之的真跡早已失傳，即使是摹本依舊極其珍貴。

故宮國寶藏有許多不為人知的故事，傳說親眼看到就能帶來福氣的佛教經典《龍藏經》，於2011年被故宮人員意外發現，包覆《龍藏經》的經被竟然還有隱密夾層？！ 更多精采節目請見台灣演義

