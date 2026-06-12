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軟萌慵懶的貓熊十分討喜，在許多國家的動物園裡都是最受歡迎的明星動物。然而在人類眼中，牠們不只是保育動物，更被賦予特殊的外交角色，是中國經營國際關係的重要利器之一。貓熊分佈於中國境內的四川、甘肅與陝西，主要棲息在海拔1100到3200公尺的山間，至於生活環境則需有乾淨流動的水與茂盛的竹林，且平均温度在10度以下。不過隨著貓熊的棲息地被大肆濫墾開發 ，生存空間飽受威脅，加上繁殖率低、生存不易，因此數量相當稀少，向來被視為中國的國寶動物。 儘管如此，貓熊仍被中國頻頻當成外交工具輸出，還曾在中國春節晚會上表演雜耍，騎單車、舉槓鈴和投籃，長達半小時的人為訓練結果曝光後，令全球保育人士感到震驚。

本周《台灣演義》播出「貓熊的故事」，看中國貓熊如何成為外交明星。 完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

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【台灣演義】貓熊拚外交 就算是國寶也要上台雜耍

租借貓熊曾經是中國的外交策略之一，既能博得國際好感又可賺進大把鈔票。(圖/台灣演義)

在中國的外交發展史中，貓熊一度被當成國禮贈送，引發國際保育人士撻伐；於是，中國更換名目以「只租不送」的方式，繼續對各國輸出貓熊。商業租借的條約頗為嚴苛，包括十年一簽、年租金高達一百萬美元、貓熊在租期內生下幼熊，仍歸中國所有，同時還得再支付六十萬美元；若大貓熊不幸客死異鄉，須賠償五十萬美元並歸還遺體，種種規定讓貓熊淪為商業籌碼。即便如此， 許多國家仍積極引進，期望透過貓熊飼養，展現自身在生態保育與動物照護的水準。 更多精采節目請見台灣演義

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