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圓滾滾的臉蛋與身形、少見的黑白毛色、個性溫和又愛玩，貓熊可說是全球最具人氣的動物之一；事實上，牠的名稱也曾引發討論。學界依照生物分類，多使用「貓熊」一詞，但早年媒體報導時，因名稱轉譯等因素，逐漸出現「熊貓」的稱呼，並廣為流傳。專家指出，不論叫貓熊或熊貓，指的都是同一種動物；而從生物學分類來看，牠其實屬於熊科家族的一員，只是相較於其他愛吃肉的熊類，貓熊卻是以竹子為主食。

本周《台灣演義》播出「貓熊的故事」，看這位竹林嬌客，如何成為動物界的外交巨星。 完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

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【台灣演義】貓熊還是熊貓？ 肉食動物改吃竹子竟越長越大隻

貓熊先祖原本是肉食動物，體型只有現在的1/4。(圖/台灣演義)

科學家推論，貓熊的祖先約出現在八百萬年前，體型只有現代貓熊的四分之一，且以肉食為主。透過牙齒結構分析可以發現，貓熊先祖具備典型肉食動物特徵，但隨著環境變遷與棲地改變，逐漸從肉食獸轉變為雜食獸，最後演化成以竹子為主要食物來源的特殊熊類。如今野生大貓熊主要分布於中國四川、甘肅與陝西等山區，仰賴大片竹林與潔淨水源生存，但棲地長期受到開發切割，生存空間日漸縮減。

專家指出，現代貓熊雖然吃竹子，體內卻沒有分解纖維的特殊酵素，只能透過不斷咀嚼竹葉與竹桿，吸收植物細胞釋放出的營養。由於竹類提供的熱量有限，因此野生貓熊一天活動時間14小時，幾乎都在覓食與進食。有趣的是，貓熊的手掌演化出「偽拇指」的特殊構造，能像猴子一樣抓握竹枝，逐漸適應以竹類為主食的生活方式，成為熊科動物中最獨特的成員。 更多精采節目請見台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

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原文出處：【台灣演義】貓熊還是熊貓？ 肉食動物改吃竹子竟越長越大隻

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