中國對台心理戰與資訊戰手法層出不窮，近年開始以抖音、小紅書進行各種心戰，企圖改變民意歸向。其實早在國共對峙期間，位於反共前線的馬祖也曾經使用類似手法，當時是以空飄氣球向對岸傳遞訊息。國軍天馬基地製氫廠副廠長潘建國解釋，當時馬祖對福建釋放的氣球最高有三層樓，可載送裝滿衣服與原子筆的箱子，至於低空飄送的氣球，主要為遞送重量較輕的傳單，目的都是為了讓對岸民眾知道，馬祖過著安樂、富裕的自由生活。

本週《台灣演義》播出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您看馬祖反共前線的心戰實況。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。

【台灣演義】馬祖前線心戰實錄 空飄氣球對岸送衣服

本週《台灣演義》將播出馬祖播音站的珍貴畫面，曝光當年播音員如何以心戰喊話向對岸傳遞訊息。 (圖／台灣演義)

除了空飄氣球進行統戰之外，馬祖播音站也會每天透過國語、福州語，以緩慢而宏亮的音調，向對岸心戰喊話。至於馬祖本島居民，則是受到軍方嚴格控管長達36年光陰；原本以捕魚為業的馬祖人，開始組織民防自衛隊，無論男女都要接受基本軍事訓練，成為全民皆可投入戰鬥的兵力。



身處「反共堡壘」，馬祖人的日常生活皆由軍方統管，軍方為了防止居民偷渡或洩漏軍事情報，籃球、輪胎這類漂浮物，乃至於收音機、相機全都受到嚴格管制；其中，對居民生計影響最大，莫過於夜間宵禁。馬祖北竿漁民王永興表示，當時打漁作業多為早上四點半出去，然而軍方卻要求晚上六點前必須返回港口，否則扣船，導致許多漁民即使滿載而歸，卻因逾時而損失慘重。

嚴格軍管下的馬祖位處軍事第一線，即使1987年台灣宣布解嚴，當地仍未開放；最後，在馬祖青年抗爭、爭取權利的聲嘶力竭下，1992年馬祖才真正走出戰地政務、邁向民主化。 更多精采節目請見台灣演義

