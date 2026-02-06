專題組／報導

這兩年黃金衝上歷史天價，話題滿滿。2026年遇上命理專家所說的「60年一次的赤馬紅羊年」，在民間傳統中被認為能量強大，運勢容易出現劇烈變化的時期；命理專家建議可善用黃金改運。知名堪輿老師張旭初解釋，今年生肖屬老鼠與馬者犯太歲，運勢需要注意；屬蛇和屬豬者運勢最旺，至於屬兔與屬雞的民眾，可佩戴黃金讓自己運勢「好上加好」，但切忌選擇腳鍊，否則可能會為事業招來風險、「被綁住」，不利事業。

本周《台灣演義》播出「台灣黃金史」，回顧黃金在華人社會中的文化意義。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

【台灣演義】60年一遇赤馬紅羊年 2生肖戴黃金「好上加好」

全台最重的金項鍊重達3公斤，依照目前金價大約1600萬。(圖／台灣演義)

黃金在華人社會代表著尊貴與吉祥，舉凡人生重要階段都可以看到親友贈送金飾以表祝福，許多長輩更是習慣贈予孩子黃金當成傳家寶，既能保值、亦能作為家族的傳承。黃金不僅蘊含祝福之意，更是財富的象徵；屏東有位做生煎包生意的張先生，2024年為自己訂製一條重達3公斤的金項鍊，是全台灣最重的金項鍊，當年購買時的金價為1兩10萬，隨著這兩年國際金價飆漲，這條項鍊也從800萬漲到1600萬的身價；張先生不在意炫富，常常將相當於一間房子價值的金項鍊，戴在脖子上，彰顯雄厚的財力。 更多精采節目請見台灣演義

