台灣演藝圈第一人！天團黑眼豆豆邀擔任開場嘉賓 夏沐：最珍藏的人生解鎖

夏沐受邀擔任黑眼豆豆亞洲巡迴最終場台灣站的開場演出嘉賓。夏沐提供



創作歌手夏沐（Melo Moon）日前驚喜受邀參與六座葛萊美獎天團「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）亞洲巡迴演唱會，並在最終站台灣擔任開場嘉賓。對於此次受邀共演，夏沐興奮形容是最珍藏的人生解鎖之一，並坦言「當台下萬人黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音。當下的緊張與感動，難以形容。」

據了解，黑眼豆豆團隊對於合作對象的要求極其嚴苛，特別強調「原創精神」，與會歌單必須全部自創。日前接到天團邀請，夏沐抱著能參與就是最大感動的心情站上舞台，不但帶來四首全自創歌曲，更首度公開演出全新英文單曲〈涅槃Nirvana〉。夏沐表示，這首歌的靈感汲取自當代女性的生命故事，傳達出在困境中「重生」的力量。

回憶起拍攝〈涅槃〉MV的畫面，劇組表示為了追求完美的視覺呈現，夏沐與團隊在近 40 度的沙灘高溫下拍攝 MV，導演喊卡後一群人因為腳底太燙，馬上像「活跳蝦」般跳躍散熱，讓嚴肅的拍攝過程增添了幾分逗趣氛圍。此外，在討論劇情時，夏沐主動向導演建議加入「活火舞」元素，將作品的視覺衝擊力推向極致，象徵著她對音樂事業的執著與正能量。

此次演出夏沐帶來新歌〈涅槃Nirvana〉，一手包辦詞曲。夏沐提供

夏沐將〈涅槃Nirvana〉視為送給自己的重要承諾「涅槃重生、快樂前行、勇敢獨走」，也把這份力量獻給所有努力生活、熱愛音樂的人。此外，近日夏沐也獲得廣告續約演出機會，讓夏沐對於戲劇演出充滿期待，新的一年即將到來，她抱持滿滿正能量迎接更多演出機會

