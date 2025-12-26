台灣漫畫被日本看見了！南南日《山間料理人》奪下日本國際漫畫獎銀獎

記者/鄭欣宜報導

日本外務省（外交部）主辦的第19屆日本國際漫畫獎24日公布得獎名單。臺灣漫畫作品自110個國家及地區的738件作品中脫穎而出，分別由臺灣漫畫家南南日作品《山間料理人》榮獲銀獎、漫畫家狼七作品《黎明前的回聲》獲獎勵獎、漫畫家葉明軒作品《大仙術士李白》第8集獲銅獎。

臺灣漫畫家南南日作品《山間料理人》榮獲日本國際漫畫獎銀獎 圖/蓋亞文化提供

駐日大使李逸洋表示，臺灣漫畫近年在日本國際漫畫獎持續獲肯定，已逐步在日本累積能見度，今年他亦出席第18屆日本國際漫畫獎頒獎典禮，觀察到臺灣漫畫在題材與表現手法上，持續受到日本評審與業界關注，未來將繼續支持臺灣漫畫在日本的推廣與交流。

廣告 廣告

漫畫家狼七今年獲金漫大獎照片 圖/文化部

文化部長李遠表示，臺灣漫畫作品再度於日本國際漫畫獎獲得肯定，目前累積成績已達2金、10銀、22銅、1獎勵獎，顯示臺灣漫畫正持續與國際接軌並嶄露頭角。文化部將以穩定的制度支持，持續協助臺灣漫畫走向國際。

文化部駐日臺灣文化中心主任曾鈐龍表示，臺灣文化中心近年積極於日本推廣臺灣漫畫，連續6年辦理漫畫展，今年8月於文化中心舉辦的「多元臺灣文化漫畫展」中，亦收錄本次獲得銀獎作品《山間料理人》及獎勵獎《黎明前的回聲》。曾鈐龍指出，近年臺灣漫畫在日本獲得關注，文化中心未來將持續透過展覽與合作機制，協助推廣臺灣漫畫及深化在地連結。

日本國際漫畫獎邁入第19屆，計有來自110個國家及地區、738件作品報名參賽，件數為歷屆最多，本屆共選出金獎（最優秀獎）1名、銀獎（優秀獎）3名、獎勵獎（獎勵獎）1名及銅獎（入獎）10名等共15件作品，頒獎典禮預定於2026年3月舉辦。