台灣潛水員參與日本調查打撈遺骨死亡 主辦方：優先支援家屬

台灣潛水專家徐巍昨天參與調查日本山口縣的海底礦場遺址時發生事故，不幸喪生。一同參與調查的潛水員今天在記者會中表示，初步判斷肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」。執行這項調查的民間團體代表井上洋子說，會把支援死者家屬列為最優先事項。

（示意圖／Getty Images）

山口縣宇部市一處海底煤礦場曾在第二次世界大戰期間1942年2月3日發生坑道淹水事故，造成183人罹難，許多罹難者出生於朝鮮半島。

日本民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」致力打撈仍在海中的骸骨，並持續展開相關活動，自本月3日起展開大規模潛水調查，其中包含海外潛水員。一名來自台灣的男性潛水員也參與調查，但他昨天在潛水期間發生痙攣，經急救人員施救後仍宣告不治。

共同社報導，來自台灣的57歲男子徐巍昨天與其他兩名潛水員，從距離海邊約300公尺的排水與排氣孔道潛水進入海底坑道。

該民間團體今天在宇部市召開記者會說明，當時徐巍的呼吸裝備在潛水後呈現高氧狀態，之後呼吸器就脫落。

《每日新聞》報導，井上在記者會中表示，將優先支援死者家屬，她也說「不會打消打撈遺骨的想法，之後將花時間評估如何持續相關活動」。

率領潛水員的水中探險家伊左治佳孝在記者會說明情況，當時這名台灣潛水員與其他兩名泰國潛水員，共3人一組從排氣與排水的圓柱體孔道，下潛進坑道。台灣潛水員為第二個下潛者，但第三個下潛者發現他前進緩慢，靠近他時，發現他在孔道的底部、水深約32公尺處發生痙攣。其他人把他拉回水面後，在急救人員抵達現場前持續供氧並施作心肺復甦術（CPR），送醫治療後仍宣告不治。

伊左治佳孝今天也表示，初步判斷肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」。事故原因目前仍待相關單位調查。