台灣潛水員在日本參與調查身體不適 消防單位稱失去呼吸心跳
日本媒體報導，一名來自台灣的男性潛水員今天參與日本山口縣宇部地區一項潛水調查期間，身體感到不適。日本警方表示，消防單位通報稱「這名潛水員失去呼吸心跳」，已送醫治療。
綜合共同社及山口放送（KRY）報導，進行這項調查的民間團體表示，這名潛水員為台灣人，他在調查期間發生痙攣。
山口縣警方說明，這名潛水員今天已經送醫治療。
今天的潛水調查從上午11時左右開始，急救人員已經在中午12時30左右抵達這名潛水員的所在位置。
山口縣宇部市的海底礦場「長生炭礦」（長生炭鑛）曾於1942年2月3日發生坑道淹水事故，造成183人罹難。
有個市民團體希望收集與歸還罹難者骸骨，自2024年開始實施潛水調查，前一次調查為去年8月，當時首度尋獲4件人骨，包含腳部骨頭與頭蓋骨等。
而這次也有來自日本以外潛水員參與大規模潛水調查。
台潛水員赴日幫忙尋二戰遺骨 水中抽搐不幸身亡
不幸的消息！一名來自台灣的潛水員在日本山口縣參與一項水下調查任務時，突然在海裡抽搐，緊急送醫後仍不治身亡。
台籍潛水員殉職！赴日參與煤礦遺骨調查 水下作業突抽搐昏迷不治
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導日本山口縣宇部市「長生煤礦」遺址正進行二戰遇難者遺骨的水下調查，今（7）日卻發生憾事。一名57歲魏姓台灣籍潛水員在...
台灣潛水員在日本身亡 打撈別人遺骨自己卻送命
（中央社東京7日綜合外電報導）日本媒體報導，一名來自台灣的57歲男性潛水員，今天在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後來被確認死亡。而這項潛水調查是打撈礦坑事故罹難者的骸骨。
