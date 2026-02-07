台灣潛水員在日本參與調查身體不適 消防單位稱失去呼吸心跳

美國總統川普(Donald Trump)譴責他的社群媒體帳號發表的一段影片，將前總統歐巴馬(Barack Obama)和前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)描繪為猿猴，這段影片被廣泛批評將非裔人士去人性化，包含來自部分共和黨人的批評。 白宮一開始為這個貼文辯護，但在影片公開的12個小後，於6日上午將它刪除。 川普6日被記者問到他是否對此譴責，他說：「我當然譴責。」 一名白宮官員說，「一名白宮工作人員誤發了這則貼文」，影片已經被下架。 川普表示，他看了影片的「第一部分」，但沒有看到遭到批評的最後一段。 川普說：「我們沒有看整段影片，我看了第一部分，內容是有關投票機的舞弊問題，它有多麼不正當，多麼令人作嘔。然後我把它交辦下去。一般情況下他們會檢視整個影片。但我猜有人沒有。」 一名川普顧問先前告訴路透社，在影片5日晚間發布前，川普並沒有看過影片，他在看過後下令將它撤下。 這兩名官員都拒絕透露姓名。白宮沒有回應關於這名工作人員身分的提問。根據川普顧問，只有少數資深幕僚才能直接使用川普的社群帳號。 白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)幾個小時前為這則貼文辯護，稱這些負

中央廣播電台 ・ 6 小時前 ・ 發表留言