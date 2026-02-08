台灣潛水員日本身亡...協助打撈遺體出事 死因曝光

台男赴日協助打撈遺骨，未料發生意外身亡。潛水示意圖，非當事人。取自unsplash



57歲魏姓男性潛水員日前到日本山口縣宇部地區，打撈1942年礦災的水下遺骨，沒想到發生意外身亡。調查人員今（2/8）在記者會說明，初步判定原因是高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水。

7日上午11時30分左右，魏男與2名隊員進入水下坑道，30分鐘後突然發生痙攣並失去意識，先在減壓區域實施CPR（心肺復甦術），接著緊急送醫，無奈仍回天乏術。

參與事故調查的潛水人員伊佐治佳今表示，魏男下潛沒多久便發生意外，推測並非因低體溫導致，而是吸入高氧時引發氧氣中毒，進而發生痙攣，呼吸器脫落，導致溺水。目前並不清楚為何會出現高氧情況。

氧氣中毒是潛水的風險之一，當人體吸入過多的氧而出現病變，症狀包括全身抽搐、肢體麻木、耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐感、視力模糊、心悸、冒冷汗等，通常減少與高氧接觸，即能緩解症狀。

