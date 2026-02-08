台灣潛水員赴日調查身亡 死因曝光

▲台灣一名57歲資深魏姓潛水員7日在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後來被確認死亡。示意圖。（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台灣一名57歲資深魏姓潛水員7日在日本山口縣宇部地區參與潛水調查期間失去意識，後來被確認死亡。據器材記錄顯示，魏男疑似因吸入高壓氧時引發痙攣，導致呼吸器脫落，溺水身亡。

事故經過與數據異常

根據山口電視台報導，負責執行調查的市民團體「刻印長生炭礦水災歷史會」（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会）表示，7日當天上午11點半左右，由3人一組潛水進入水下坑道進行調查任務，在下潛約30分鐘之後，其中一名潛水員返回地面報告「魏先生出現痙攣」。

廣告 廣告

約在中午12點10分左右，救援人員於平台內的減壓站為魏姓潛水員進行心肺復甦術，但直到送醫前意識都未恢復。約下午1時20分將他送往醫院，但魏男始終未恢復意識，約下午1時20分將他送往醫院，最終仍宣告不治。

專家與團體代表說明

水中探險家伊左治佳孝根據器材紀錄顯示分析指出，魏男疑似因吸入高壓氧時引發痙攣，導致呼吸器脫落而溺水身亡。記錄顯示，代表長時間攝取高分壓氧氣風險的CNS值竟高達460%。伊左治佳孝指出，在水深32公尺、潛水30分鐘的情況下，這明顯屬於異常數值。

「刻印長生炭礦水災歷史會」在8日召開記者會，伊左治佳孝在記者會上表示：「雖然這不是正式診斷，但作為事實，可以確定是因高氧症造成的痙攣，進而導致溺水，這一點我認為毫無疑問。」他指出，發生痙攣的地點是在前往舊坑道的途中，水深約32公尺。此外，潛水過程中氧氣分壓應適時調降，但紀錄顯示完全沒有下降的跡象，並強調此事故與低水溫無關。

「刻印長生炭礦水災歷史會」代表井上洋子表示：「這次給各界帶來極大困擾，並造成尊貴的生命消逝，雖然是預料之外的憾事，但我們必須思考該如何負起責任。雖然接回遺骨的願望不會熄滅，但今後該以何種形式進行，我們需要時間審慎研議。」

背景資訊

據悉，魏姓潛水員在台灣經營潛水設施，曾參與墨西哥的探險團隊，經驗豐富。他在抵達日本後已進行過預潛等準備工作，前一天身體狀況並無異常。

山口縣宇部市長生海底煤礦，於1942年2月3日發生坍塌事故，導致徵用的韓國136人、日籍47人共183人罹難，當局近來展開遺骨打撈活動。該潛水調查原定於本月3日至11日進行，受此事故影響，原定於8日至11日的後續調查已全面中止。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

潛水悲劇！72歲台灣女遊客在大馬溺水身亡 家屬同行目睹全程

台男又在日本詐騙！假冒檢警騙老婦700萬金條 2車手被警逮

日本眾院大選今登場！高市早苗迎首場大考 自民黨可望豪取300席