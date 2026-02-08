台灣潛水員魂斷日本 調查主辦方：優先支援家屬

（中央社東京8日綜合外電報導）台灣潛水專家徐巍昨天調查日本山口縣的海底礦場遺址時發生事故，不幸喪生。執行這項調查的民間團體代表井上洋子今天在記者會表示，會把支援死者家屬列為最優先事項。

山口縣宇部市一處海底煤礦場曾在第二次世界大戰期間的1942年2月3日，發生坑道淹水事故，造成183人罹難，許多罹難者出生於朝鮮半島。

日本民間團體「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」致力打撈仍在海中的骸骨，並持續展開相關活動，自本月3日起展開大規模潛水調查，其中也有海外潛水員參與。

共同社報導，來自台灣的57歲男子徐巍也參與其中，昨天與其他兩名潛水員，從距離海邊約300公尺的排水與排氣孔道潛水進入海底坑道。

這個民間團體今天在宇部市召開記者會說明，當時徐巍的呼吸裝備被在潛水後呈現高氧狀態，之後呼吸器就脫落。

「每日新聞」報導，井上在這場記者會表示，將優先支援死者家屬之外，她也說「不會打消打撈遺骨的想法，之後將花時間評估如何持續相關活動」。

率領潛水員的水中探險家伊左治佳孝也在記者會說明當時的情況，當時這名台灣潛水員與其他兩名泰國潛水員，共3人一組從排氣與排水的圓柱體孔道，下潛進坑道。

而這名台灣潛水員為第2個下潛的人，但第3個下潛的人發現他前進緩慢，在靠近他時，發現他在孔道的底部、水深約32公尺處發生痙攣。

其他人把他拉回水面後，在急救人員抵達現場前持續向他供氧並施作心肺復甦術（CPR）。他被送醫治療後，仍宣告不治。

伊左治佳孝今天也表示，初步判斷肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」。

事故原因目前仍待相關單位調查。（編譯：楊惟敬）1150208