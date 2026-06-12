台灣潛艦夢竟從南非開始！李志德《海鯤破浪》揭冷戰年代神秘合作

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提到台灣潛艦發展史，多數人第一時間想到的是荷蘭。



但答案其實錯了。



在《海鯤破浪》書中，李志德揭露一段幾乎被遺忘的歷史：台灣潛艦夢最早的起點，其實在南非。



接受《新聞放鞭炮》專訪時，李志德表示，1970年代的台灣與南非有一個共同點。



兩國都被國際社會孤立。



中華民國失去聯合國席位。



南非則因種族隔離政策遭到全球批評。



但也正因如此，雙方在冷戰背景下發展出特殊合作關係。



當時南非面對非洲共產運動崛起，希望學習台灣反共作戰經驗。

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而台灣則看上南非擁有的潛艦技術。



李志德指出，當年海軍總司令鄒堅赴南非訪問時，第一次見到戰後設計的新世代潛艦，留下深刻印象。



因為台灣當時擁有的潛艦，基本上仍停留在二戰時代。



而南非使用的已經是更新世代的設計。



於是台灣開始派遣海軍軍官赴南非受訓。



這批受訓人員後來成為荷蘭潛艦案的重要骨幹。



李志德說，如果沒有南非這段歷史，台灣很難在1980年代順利接上荷蘭潛艦計畫。



周玉蔻則表示，這段歷史非常值得重新認識。



因為它提醒大家，台灣的國防自主從來不是一蹴可幾，而是在國際夾縫中一步一步累積出來的。



從今天回頭看，南非或許只是歷史中的小插曲。



但在當年，它卻是台灣潛艦夢真正開始的地方。

（圖片來源：Wikimedia Commons、新聞放鞭炮）

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