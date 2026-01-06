台灣為何不會變成下一個委內瑞拉？《經濟學人》：馬杜洛親中照樣落難，北京缺乏對抗美國的實力與決心

美國實踐「門羅主義」、跨國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，亦是一場對中國全球影響力的嚴峻測試。就在行動前夕，馬杜洛才與中方特使會晤，高調宣示兩國的「全天候夥伴關係」，但在他落難的關鍵時刻，北京除了強烈譴責，並未實際介入。 此事也引發各界議論，習近平是否可能效仿川普作法，對台灣採取類似行動？《經濟學人》直言，台灣與委內瑞拉毫無可比性。關鍵在於：當盟友遭遇美國侵犯，中國究竟能不能、又是否願意在風雨來臨時出手相挺，而非只在風平浪靜時稱兄道弟。

對台灣的預示？其實是對中國的考驗

美國3日深夜無預警襲擊委內瑞拉，將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）從首都卡拉卡斯帶走，押往紐約受審。這場突襲行動，引發了對台海局勢的聯想：如果美國能無視主權、直接綁走一名外國領導人，那麼，究竟是什麼阻止中國跨越台灣海峽，仿效這種做法？

《經濟學人》認為，這個類比並不精確。中國尚未對台動武，從來不是因為尊重國際法——它將統一視為純粹的國內事務。中國真正關心的是「成功與否」，其目標遠不只是移除一名獨裁者，而是全面接管台灣這個制度完整、社會高度動員的民主政體。而台灣的防禦能力，也遠在委內瑞拉之上。

更值得關注的問題是：馬杜洛被擄走，對中國與全球夥伴關係意味著什麼？川普的行動引發北京的強烈反彈，中國外交部長王毅指控美國自居「世界法官」，違反國際法，並準備在聯合國安理會正面質疑美方行動的合法性。就在馬杜洛被捕前數小時，他才剛接見由習近平派出的特使，公開高喊「中國與委內瑞拉團結一致」，大力讚揚兩國戰略情誼深厚。

馬杜洛所屬的政權，是北京在南美最重要的盟友之一。但美軍深夜行動發生後，北京的回應僅止於譴責，並未實際介入。路透指出，這正好考驗中國長期宣稱的定位——是否真能在不靠軍事手段的情況下，對全球熱點局勢發揮影響力。​

2014年7月，中國國家主席習近平訪問委內瑞拉，與馬杜洛總統簽署多項合作協定（AP）

中委友誼：從經濟合作到政治結盟

過去20年來，北京在拉丁美洲持續擴大外交影響力，成功說服多個國家將外交承認從台灣轉向中國，包括哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜與宏都拉斯。這些國家選擇靠攏這個規模達19兆美元的經濟體，接受中國倡議的「戰略夥伴關係」。

委內瑞拉與中國的關係則更為悠久。早在1974年，委內瑞拉便轉向承認北京；1998年強人查維茲（Hugo Chavez）上台後，雙邊關係更進一步升溫。查維茲刻意拉開與華府的距離，公開讚揚中國共產黨的治理模式，也在國內民主逐步倒退的情況下，成為北京在拉丁美洲最親密的盟友之一。

2013年查維茲去世後，他所屬意的馬杜洛接班，兩國密切互動並未中斷，馬杜洛甚至在2016年把他的獨子送進北京大學就讀。作為回應，北京長年向委內瑞拉提供大量資金，投向煉油廠與基礎建設。2017年起，美國與西方盟友加強制裁後，中國資金更成為委內瑞拉重要的經濟支撐。

根據統計，2000年至2023年間，委內瑞拉累計獲得中國約1,060億美元的官方貸款與援助，金額居南美各國之首。中國海關數據顯示，2024年中國自委內瑞拉採購約16億美元商品，其中石油約占一半。即便中國僅約5%的石油進口來自委內瑞拉，卻占了該國約八成的國際原油需求。

中委兩國的經濟連結，也逐步轉化為政治上的緊密靠攏。2023年，中國將與委內瑞拉的關係升級為「全天候夥伴關係」，這是一種僅授予少數國家的外交定位，象徵高度互信。委內瑞拉同時也是中國在南美最大的武器買家，購入包括雷達系統在內的軍事裝備，不過這些裝備顯然沒能在關鍵時刻幫上馬杜洛。

石油出口產量下跌重創委內瑞拉經濟，因該國近97%外匯來自石油。（AP）

​ 「對中國的一記重擊」

過去幾個月，中國多次譴責美國在委內瑞拉附近的軍事部署。《經濟學人》指出，為委內瑞拉撐腰，是中國推動「多極化」世界願景的一環，也就是希望在美國影響力下降的同時，擴大自身在國際秩序中的角色。

然而，美軍深夜帶走馬杜洛後，中國雖隨即發表嚴厲聲明，指責美國侵犯主權，行動仍止於口頭譴責。去年美國空襲伊朗核設施時，北京同樣止步於譴責，未採取實質行動。中國確實已研發先進武器系統，理論上可形成更強的嚇阻，卻始終對是否出口裝備保持猶豫。這也讓中國的「全天候」夥伴開始思考，北京究竟會在危機時刻出手，還是只在局勢平穩時維持友好關係？

「中國—全球南方計畫」共同創辦人歐蘭德（Eric Olander）指出，中國目前能給委內瑞拉的實質支援不多，影響力主要停留在發聲與外交動員上。中國在聯合國與發展中國家之間帶頭批評美國，卻無法左右局勢發展。這種做法，與中國過去對待辛巴威、伊朗等受制裁國家的模式相同，靠貿易與投資維持關係，同時避免與美國正面衝突。

一名熟悉中方內部會談的中國官員私下坦言，馬杜洛被捕，「對中國而言是一記沉重打擊」。中國原本希望在外界眼中，成為委內瑞拉可靠的朋友。

中國究竟能為盟友做到哪一步？

馬杜洛被擄走，讓北京的「全球玩家」自我定位面臨現實檢驗。川普政府去年底公布「川普版門羅主義」的新國家安全戰略，誓言阻止「非西半球競爭者」在西半球部署軍力或掌控戰略資產，矛頭直指中國。

幾乎同一時間，北京發布近十年來首份《中國對拉丁美洲和加勒比海政策文件》，將該地區定位為全球秩序中的關鍵一環。官媒中央電視台甚至播出模擬兵棋推演的畫面：中國軍隊分佈在古巴與墨西哥灣一帶，與美軍模擬對抗。

在現實世界，中國在拉丁美洲的存在持續擴張。衛星影像顯示，中國在古巴設有電子監控設施；在阿根廷營運深空通訊站；在巴西，從鎳礦開採到電動車生產，中資企業正成為重要經濟力量。中國投資人也持有多項區域基礎設施，其中最具爭議的，莫過於一家香港財團掌控巴拿馬運河兩端港口。川普政府正施壓要求轉交美方，中國則態度強硬，拒絕讓步。

然而，委內瑞拉事件顯示，經濟投入並不等於安全保障，部分北京學者也開始呼籲調整策略。中國人民大學教授金燦榮指出，中國必須面對現實：在南美的任何布局，最終都可能與美國正面交鋒。眼下更務實的作法，是降低投資的政治敏感度，把重心放回貿易，避免進一步激化與華府的衝突。

約翰霍普金斯大學（SAIS）的邁爾斯（Margaret Myers）指出，最大的輸家，可能是那些希望在涉及美國核心利益的產業，引入中國投資的拉丁美洲國家。中國長年以「多極世界」作為外交號召，為不滿美國主導地位的國家提供想像空間；但馬杜洛的下場清楚顯示，中國目前既缺乏足夠實力，也缺乏出手反擊美國的意願。

