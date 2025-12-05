台灣為何要封鎖小紅書？綠委無奈揭現況…前白營也力挺：紅統人士要崩潰了

小紅書在台並無設立公司。圖／翻攝自微博

內政部昨（4）日於刑事局召開記者會，宣布依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對在台擁有逾300萬用戶的「小紅書」APP發布「網際網路停止域名解析及限制接取」命令（俗稱封網）暫定1年。消息一出頓時引發熱議，民進黨多名立委也陸續發聲強調，此舉實為保障國人資安與防詐，而非限制言論自由，更揭露小紅書長期拒絕配合台灣法令，已構成國安與治安風險。

綠委力挺封鎖小紅書：是為了保護國人的安全

內政部說明，由於小紅書平台不受台灣司法管轄、資安全數不合格、涉詐案件大量累積，雖在今（2025）年10月透過海基會正式函請小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」提出改善方案，但至今仍未獲回應。內政部因此採取「停止域名解析、限制接取」的措施，阻斷台灣網域與國際網路節點的連線，以行政命令封鎖小紅書1年。

對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，過去經常傳出中共會透過社群平台肆意調取一般民眾資料，因此伺服器在中國的小紅書當然會對使用者造成高度風險；而且內政部在打詐過程中，發現小紅書是違反詐防比例最高的社群平台，封鎖也是為了避免國人受害。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／袁維駿攝影

民進黨立委邱議瑩則表示，在充分民主自由的台灣雖然可以任意下載APP，但若相關應用程式有影響國家安全之虞，則應將國家安全放在首位。邱議瑩強調，內政部的封鎖措施旨在保護國人資安、以免個人隱私傳至中國，這並非威權，而是保護國人的安全。

小紅書潛在危機多嚴重？

民進黨立委林月琴今（5）日上午也發文表示，在野黨批評內政部封鎖小紅書等高風險的社群平台的措施是限制言論自由，甚至還有「為何不禁用臉書」的嘲笑輿論：「我只能說在野黨十分荒謬、轉移焦點、非常狹隘。因為他們根本不知道問題的嚴重性在哪。」

林月琴指出，小紅書真正的問題並非因為出自中國、詐騙金額多寡，而是與Meta、其他在台灣有法人代表或落地的社群平台相比，小紅書一直都不願意配合台灣的法律，不願意接受台灣對其管控，甚至台灣政府發出公文要求小紅書說明，對方也完全不理會。

民進黨立委林月琴。圖／李智為攝影

林月琴以臉書為例指出，數發部今年依違反《詐防條例》對臉書重罰超過千萬，但若同樣情形發生在小紅書上，數發部卻無法對小紅書開罰：「因為他不理會台灣政府、也沒有法人代表，給予時間說明也完全不回覆。也就是說，當你被詐騙，我們沒辦法處置小紅書。」

不僅如此，林月琴表示，小紅書一直都有潛在的嚴重性，由於是出自中國的社群平台，因此一直都有「違法搜集個資回傳到中國」的疑慮，更被國安局查出違反資安檢驗超過15項。林月琴強調，內政部目前只是給小紅書1年改善期、希望小紅書公司能配合台灣政府規定、遵守法令：「小紅書如果願意配合，1年後就可能恢復。政府努力在做、在野一直說風涼話，你說誰能不憤怒？」

前白營人物也力挺：不必跟極權國家談言論自由

另外，前民眾黨中央委員張益贍也以4點原因，力挺行政院、內政部封鎖小紅書的政策，更諷刺直呼：「小粉紅及紅統人士要崩潰了！」張益贍直言，對於支持「限制言論自由極權國家」的社群媒體，也就不必跟談「言論自由」的問題。

張益贍直批，中共長期以來透過「社群媒體單向輸出」，禁止中國人使用其他社群媒體，卻對其他國家輸出言論被控制的社群媒體，在這種不公平競爭的情況下，將導致言論市場的扭曲，結果形成網路流量數據與真實世界實際狀態完全不符，恐有利於中共操作「大內宣」與「大外宣」。張益贍認為，中共還透過其掌握的社群媒體進行「洗腦式認知作戰」、「網軍攻擊」及「詐欺犯罪」三合一戰略，早已形成嚴重的國安及治安問題。



