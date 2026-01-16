台灣為何「鉅額投資」美國換取15％關稅不疊加？...盧特尼克指「必須讓川普高興」！直言：未兌現「在美建廠」承諾關稅恐達100%

台灣與美國15日正式達成貿易協議，台灣企業自主投資2500億美元，對等關稅降至15%，且不疊加。對此，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台灣之所以願意在美國挹注如此巨額的投資，「是因為必須讓美國總統川普（Donald Trump）高興」。

盧特尼克接受《CNBC》專訪時表示，台美貿易目標是在川普任內，「將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土」。盧特尼克指出，台灣主要做出兩項承諾，其中2500億美元直接來自企業投資，另有2500億美元由政府提供，作為協助中小型企業赴美設廠、並一併帶動整體供應鏈轉移到美國。

針對台灣是否意識到中國對其晶片產業構成的風險，盧特尼克回應，台灣之所以做出「巨額承諾」，是因為「必須讓我們的總統高興（they need to keep our president happy）」。他表示，「我們的總統是保護他們國家的關鍵，所以台灣必須讓他高興」。

盧特尼克續指，「我的意思是，這是一項對於美國本土化的巨大承諾，因為川普對於保護他們而言至關重要，所以他們想要讓我們的總統高興，對吧？」他說，台灣希望兩國之間保持非常積極的關係。

至於川普去年（2025）曾威脅對非美製晶片課徵100%關稅，盧特尼克表示，如果未能兌現在美建廠的承諾，這項措施仍有可能實施，「關稅可能高達100%」。他也透露，美國政府的目標，是在川普這一任期內，把台灣供應鏈與產能的40%移至美國。

