台灣為Sora亞洲首發市場！ 奧特曼AI分身和學生吃便當宣布

【緯來新聞網】OpenAI 今（30）日正式在台灣推出影音創作平台《Sora》，台灣、泰國與越南成為亞洲首批開放使用地區，用戶可直接下載體驗，無需邀請碼，且全面支援繁體中文。OpenAI 也在官方社群釋出由 Sora 生成的影片，以 AI 版執行長奧特曼（Sam Altman）與學生共進午餐的影像畫面，宣布「Sora App 現在在台灣上線！」

Sora App採用的是AI影片生成模型Sora 2，初期僅於美國與加拿大推出，上線 5 天即突破 100 萬次下載。此次進軍亞洲，進一步擴大應用版圖。根據官方資訊，Sora App 被定位為全球首款結合 AI 影片創作與社交平台，被外界形容為「AI 版 TikTok」，融合了 ChatGPT 對話能力、DALL·E 圖像生成與 AI 影片製作技術。使用者僅需輸入文字即可生成含音訊的 AI 影片，還可透過Remix功能重新詮釋作品。平台內設有「Sora 動態牆」，讓用戶瀏覽與交流最新創作，而「Cameo」功能則可建立個人化 AI 分身，讓使用者自訂表情、語音或造型設定，成為最大亮點。



OpenAI 表示，Sora 結合 AI 創作與社群互動，致力打造安全的創作空間。平台嚴格禁止裸露、暴力與誤導內容，所有影片皆附上可見的動畫浮水印與不可移除的C2PA數位浮水印，以防止假訊息與濫用。OpenAI 強調，將持續優化安全框架，確保 Sora 成為推動創作的助力，而非風險來源。

