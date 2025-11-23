▲台灣無人機技術成熟？中科院舉辦首屆「國防 AI 應用創新競賽」（圖／記者鄒䕒頤拍攝）

【記者鄒䕒頤、范文濱/AI專題報導】.

根據 IDC（International Data Corporation）、PwC（普華永道） 、McKinsey（麥肯錫）、 Statista多家國際市場研究機構資料顯示，以及各家投顧對「AI相關投資、市場規模、市場機會」的估算：全球AI投資2025年將逼近2,000億美元；AI伺服器出口成長幅度逐年上升，美國企業AI研發支出年增超過 30%，中國投入亦超過3,000 億人民幣。近期兩岸關係的不確定性…在全球AI技術快速演進與地緣情勢緊張的雙重壓力下，國家中山科學研究院持續研發偵察型無人機，而國防部也透過軍用商規標案，結合多家民間廠商，發展並整合無人機系統和關鍵零組件。目前台灣廠商已在供應鏈、系統整合和部分關鍵技術上各界表示已趨成熟。

▲台灣應對未來 AI 在國防領域的應用趨勢，國家中山科學研究院特於「114年台南資訊月-智霸AI科技展」舉辦首屆「國防AI應用創新競賽」及第十屆「神盾盃資安競賽」決賽，在大台南會展中心盛大舉行。（圖／記者鄒䕒頤拍攝）

為應對未來 AI 在國防領域的應用趨勢，國家中山科學研究院特於「114年台南資訊月-智霸AI科技展」舉辦首屆「國防AI應用創新競賽」及第十屆「神盾盃資安競賽」決賽，再度在大台南會展中心盛大舉行。此次活動旨在鼓勵國內優秀人才、創新企業及民間機構積極投入國防科技，並加速台灣AI技術於國防產業之實質落地與應用。根據在場學界與產業界普遍認為，在這波國際衝擊下，據國際市場研究機構資料顯示，台灣AI伺服器出口於 2024 年大幅成長，年增率超過 70%，反映台灣供應鏈的重要性，同時也暴露出人才、算力與產業升級的壓力。台灣下一階段的競爭將取決於三大方向：其一是提升科技創新能量，加速 AI 與半導體的整合；其二是拓展多元國際市場，建立更具韌性的供應鏈；其三則是強化資安、數據治理與科技安全，以應對全球科技「國安化」趨勢。



▲23日中科院在大台南會展中心舉辦第10屆神盾盃資安競賽，10組決賽學生進入與去年冠軍隊進行資安攻防。（圖／記者鄒䕒頤拍攝）

國家中山科學研究院公關室紹主任表示，此次依照歷年來延續第十屆神盾盃資安競賽活動，並配合「114年台南資訊月」活動，於今年11月21至24日在大臺南會展中心舉辦，同時舉辦「第一屆」「2025國防AI應用創新競賽與論壇」，總獎金超過200萬元新台幣。而第十屆「神盾盃資安競賽」決賽，今年首度引入「霸主賽」方式進行攻防戰，共同挑戰70萬獎金的殊榮；現場參加體驗活動的民眾集章扭蛋，將有機會抽中Iphone17拿大獎。



▲雲林虎尾科技大學學生以任務設計自製「AI斜向多目標偵測之繫留無人機」與「多旋翼任務無人機整合應用」砲彈射擊無人機模型，參賽本次首屆「國防AI應用創新競賽」。（圖／記者鄒䕒頤拍攝）

針對台灣在無人機科技技術的成熟度？曾於雲林虎尾科技大學參賽學生表示，本次參賽任務設計自製「AI斜向多目標偵測之繫留無人機」與「多旋翼任務無人機整合應用」砲彈射擊無人機機型。輔導的電機博士鄒杰烔表示，台灣的AI無人機自製研發技術其實已趨成熟，此次該校學生，DIY建立具長滯空監控、AI智慧判讀與自主攻擊能力之完整任務鏈。同時自製可折疊多旋翼僚機具備投放模組與自動返航功能，能依AI目標判讀與定位結果，並自主飛抵目標區上空執行投彈攻擊任務經實測結果，本系統已完成長滯空繫留偵查型無人機、AI斜向多目標偵測與定位、結合ROS 2/ DDS通訊架構之地面站系統、與投彈攻擊型無人機之實際飛行測試，展現AI驅動決策、斜向精準定位與全鏈自主任務能力，具國防監控與災防應用潛力。



▲今年資訊展期間，中科院現場設有人才招募攤位，提供詳細徵才資訊，歡迎有志發展長才的優秀青年，前往洽詢甄試簡章。。（圖／記者鄒䕒頤拍攝）

今年資訊展期間，中科院現場設有數位鑑識VR等遊戲體驗區，讓參觀民眾藉寓教於樂方式，建立資訊安全觀念和共識；同時設置人才招募攤位，提供詳細徵才資訊，歡迎有志發展長才的優秀青年，前往洽詢甄試簡章。

